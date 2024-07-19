衝輕鐵車門被夾　阿姨稱被夾傷頂車門揚言報警　與乘客對罵後續狂

任何人乘搭地鐵遇到問題時，理應向職員求助，切勿阻擋車門宣泄不滿！有港男在網上表示，日前1名陌生阿姨在輕鐵屯門站拉住買餸車衝車門，結果被車門夾到，不忿下報稱受傷揚言報警，繼而阻擋車門，不容許列車離開，引來其他乘客不滿，雙方對罵，阿姨更用手機拍片，最終職員和車長趕至，阿姨才肯下車。多名網民批評「這種人真野蠻」、「阻住晒」。



樓主指，阿姨拉住買餸車衝車門，豈料被車門夾到，報稱手部受傷需要報警，然後頂住輕鐵車門，不准司機開車，驚動職員到場跟進。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主在facebook群組「真.屯門友」表示，事發位置是輕鐵屯門站，圖中阿姨拉住買餸車衝車門，豈料被車門夾到，她當刻報稱手部受傷需要報警，然後頂住輕鐵車門，不准司機開車，其他乘客和她理論，阿姨即場反駁，甚至用手機拍片，最後驚動職員和車長到場調停。

根據樓主上載的圖片和影片，該名阿姨衣着和口罩鮮艷，以紅色和粉紅色為主，連買餸車都是粉紅色。買餸車在月台上，但她一腳站在車內，另一隻腳就在月台，用手機拍片，港鐵職員到場跟進，有人連說「唔好阻住」，最後阿姨離開列車。

其他乘客和她理論，阿姨即場反駁，甚至用手機拍片。（facebook群組「真.屯門友」影片截圖）

樓主批評「報稱夾親個隻手，仲拎到電話拍片同報警」、「知唔知阻住大家搭車？」。有自稱同車乘客留言指阿姨事後「鬧緊人唔救佢」，其他網民指出「港鐵應該追討返因為佢個人行為令到鐵路暫停服務嘅所有損失」、「 佢係咪想碰瓷啊？」。

根據《香港鐵路附例》第II部第9點「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，同時任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，一旦觸犯，最高罰款是港幣2,000元。

（綜合）