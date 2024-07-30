逃票定無心？內地客搭港鐵攜小朋友出閘　遭職員截停咁講惹熱議

【港鐵／逃票／內地旅客】無心之失？有女網民稱，日前途經港鐵中環站某閘口時，遇到內地旅客帶小孩準備出閘，卻被職員上前截停，該職員指向一行人中小童，向她們表示「上面（內地）是上面， 這裏香港，是香港」，再帶她們到詢問處。事件引來網民熱議，有網民估計可能涉及「逃票」，也有網民認為該遊客或對內地地鐵及港鐵車資收費有誤會，「深圳1.2米樓下都唔使畀錢，可能阿太無搞清楚」，但支持職員嚴正執法，「我贊成見1個捉1個，不能讓太多僥倖發生」。



根據港鐡規定，只有3歲以下小童才可免費乘車，而《香港鐵路附例》亦列明，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例者徵收附加費，金額為港幣1,000元。



內地旅客坐港鐵出閘時，小童疑未有購票，被職員攔下。（FB「香港突發事故報料區」圖片）

該女網民在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳照片，指7月14日（周日）途經中環港鐵站K出口，目睹1家疑似內地旅客打算出閘，紅圈女士手持名牌手袋，右手則拖着小童，當她拖着小童拍卡準備出閘時，被藍圈港鐵職員截停。

她指，港鐵職員曾指着小童，與女士交談一會後，便帶她們走到近閘口的詢問處。眾人從其身邊經過時，她聽到港鐵職員以普通話和堅定語氣向對方表示，「上面（內地）是上面， 這裏香港，是香港」。

深圳地鐵規定身高1.2米以下，或6歲以下兒童可憑有效身份證免費搭乘普通車廂。 （示意圖／資料圖片）

事件引來網民熱議，有人估計涉及「逃票」，「一拖二都見過啦，抱一個拖一個就過到骨」、「好多時國內人士都知道香港搭地鐵，老人家同埋小朋友都要收費，只不過佢哋自己故意唔畀」、「通常遊客這情況，一般係補回差價了事」。

有人指出深圳地鐵和港鐵對小童車資收費規定有出入，相信當中存有誤會，「深圳1.2米樓下都唔使畀錢，可能阿太無搞清楚」、「人哋唔知香港規矩啫」、「每處地方會有唔同，解釋清楚咪唔係問題，講到乜嘢咁大件事」。但有留言認為雖是次或屬個別事件，亦支持「揸正嚟做」，「我贊成見1個捉1個，讓他們知道各地有不同的文化，不能讓太多僥倖發生」。

根據網上資料顯示，深圳地鐵規定身高若介乎1.2米至1.5米，或年齡介乎6至14歲，則可憑有效身份證於車站客服中心購買兒童票，並以五折優惠搭乘普通車廂；而身高1.2米以下，或6歲以下兒童，則可憑有效身份證免費搭乘普通車廂。

港鐡規定3歲以下小童才可免費乘車，乘客若逃票將被徵收1,000元附加費。（示意圖／資料圖片）

根據港鐡規定，只有3歲以下小童才可免費乘車，而《香港鐵路附例》亦列明，若發現乘客逃票或違規使用2元乘車優惠，將向違例者徵收附加費，金額為港幣1,000元。

（FB「香港突發事故報料區」）