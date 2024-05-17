內地乘客小紅書伸冤　已拍卡搭東鐵線頭等車廂　被指逃票罰$1000

乘搭東鐵線頭等車廂要額外付錢「是常識吧」！有小紅書用戶發文大呻，表示自己每天乘搭東鐵線會選坐頭等車廂，都會拍八達通卡確認獲得確認後才會進入，但日前明明做足程序，去到太和站遇到職員查票，竟被指沒有拍卡，因而發出「違反附例通知書」，即被罰款1,000元，令他大感無言，其他網民紛紛留言支持樓主，「可以提出不認罪」、「支持申訴」、「這是他們的技術問題」。



樓主表示自己成功拍卡，但職員聲稱樓主沒有拍卡，然後發出「違反附例通知書」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，每日乘搭東鐵線都會選坐頭等車廂，每次拍八達通卡「聽到嘟的一聲」，才會進入頭等車廂，但日前在上水站上車，聽到拍卡聲，同時見到頭等車廂核准器螢幕會顯示獲確認進入頭等車廂，樓主如常進入。

但去到太和站，職員進入頭等車廂查票，即指樓主沒有拍卡，然後發出「違反附例通知書」，即使樓主當場展示手機八達通紀錄，結果都是一樣。

即使樓主當場展示手機八達通紀錄，顯示頭等核准器批准樓主進入頭等車廂，出閘後就會扣錢，但結果都是一樣。（小紅書圖片）

樓主批評「拍了頭等結果說我沒拍卡」、「頭一次遇到這麼無語的事情」，希望港鐵職員翻查閉路電視以證清白，其他網民紛紛留言支持，「可以提出不認罪」、「支持申訴」、「這是他們的技術問題」、「不接受，必須申訴，明明拍卡了，有紀錄」。

任何乘客未能持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等，必須繳交1,000元附加費。（資料圖片/盧翊銘攝）

根據港鐵官方網站，乘客進入頭等車廂前在頭等核准器以八達通登記，頭等核准器設於東鐵線月台及通往頭等車廂的通道門旁，只需把八達通輕觸頭等核准器，螢幕會顯示是否已獲確認進入頭等車廂，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等，必須繳交附加費，費用為港幣1,000元。

（小紅書）