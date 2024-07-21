美女出門忘記穿褲子「低頭驚見私密處」網民：不覺得下面涼涼的嗎
撰文：TVBS新聞網
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31歲台日混血女星篠崎泫和電競直況主、網紅Toyz（劉偉健）交往中，然而Toyz因涉嫌販賣大麻菸彈正服刑中，篠崎泫只能寄情於工作中，偶爾到台中監獄探監。然而近日篠崎泫未知發生何事，出門竟忘了穿褲子，當場掰開胯下驚見私密處，畫面讓網友全看傻。
篠崎泫昨（15）日在IG分享自己出門忘了穿褲子的糗事，她說人生從來沒有一次出門忘記穿褲子，但當天身著寬鬆Oversize咖色毛衣的她，在車上找東西，突然間胯下一掰開竟驚見私密處，讓她嚇到大喊：
妹妹！
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篠崎泫說：「還好還有褲襪不然真的太扯了！如果沒有褲襪，就看我的安睡褲露在外面…」後來她緊急到附近街上買褲子，還被老闆娘識破根本忘記穿，篠崎泫糗認：「我不知道我最近是心思複雜，有點頭昏腦脹！」
儘管強調沒有業配，但有網友質疑：
發現沒穿褲子，第一件不是買褲子，是先拍片…
對此，篠崎泫回應「是邊買邊拍，順便記錄下來而已。」而有不少網友則說：
「笑死，被老闆發現的部分哈哈哈哈哈哈」
「薑還是老的辣，老闆娘一看就知道沒穿」
「走路時都不覺得下面涼涼的嗎」
「Toyz叫我叫你要穿褲子拜託」
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