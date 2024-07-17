瀡滑梯？港鐵男童這姿勢擒電梯扶手　網民斥危險：以為玩馬戲團？

家長理應小心看管同行小孩，以免發生意外！網上多個平台近日流傳1張攝於港鐵月台照片，顯示1名男童脫下鞋子，攀爬電梯扶手，姿勢如玩「瀡滑梯」般，未見有成人陪同，事發時正有不少乘客沿扶手電梯進入月台，對男童投以詫異目光。網民批評其家長失職，「好危險」、「啲人點解唔睇實啲細路」；亦表示對方若受傷實屬咎由自取，「由佢啦，使乜同人教仔」。



有男童攀爬港鐵電梯扶手，姿勢如玩「瀡滑梯」惹網民批評危險。（FB「走音」圖片）

Facebook專頁「走音zau2 jam1」分享涉事照片，配以標題「係邊個嘅細路？」。相片顯示，事發地點為港鐵觀塘線的九龍塘站，當時有不少乘客正沿扶手電梯進入月台，1名男童脫下鞋子，將背囊放在座椅，然後坐於電梯扶手位置，兩手從後支撐，姿勢貌似「瀡滑梯」般。其他乘客投以詫異目光，男童周遭未見有成人看管陪同，地下還放有1個行李篋，有網民懷疑是旅客。

許多網民斥責男童家長涉嫌疏忽照顧，「好危險」、「啲人點解唔睇實啲細路」、「真係好無家教」、「孩子沒錯，係家長的錯」、「呢啲唔要命的孩子，如果有家長同行而不理孩子，咁就唔好生！害人害己」、「一陣跌親又可以屈返筆」；不過有人認為公審多餘，應即時制止男童，「影相嗰個有無叫個細路落返嚟？如果無就唔啱；如果叫咗佢都唔聽，咁先公審啦，香港人放鬆啲，唔好小小事都上綱上線」。

有留言覺得即使男童受傷亦咎由自取，「以為自己係馬戲班」、「由佢啦，使乜同人教仔」、「影相做咩，踢走對鞋啦」，同時質疑港鐵為何沒有職員上前勸告，擔心對方受傷，「玩還玩，攝咗隻手入去到時又要Call消防，最重要係搞到人哋（要）行樓梯」。

（綜合）