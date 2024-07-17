港鐵職員出動查票！多名輕鐵乘客疑坐霸王車斷正　網民：幾蚊都慳

乘搭港鐵前要拍卡支付車資「是常識吧？」，那麼即使遇到職員查票都不用擔心。有網民發帖表示，見到一批港鐵職員在輕鐵天富站查票，現場男女老幼無一落空，最終揭發「好多人無買飛」。帖民吸引其他網民留言，笑稱「邊個教你坐霸王車」、「搭車畀錢是常識吧」、「幾蚊都慳」。



港鐵職員日前在輕鐵天富站月台查票，檢查下車乘客有否事前支付車資，樓主表示見到「好多人無買飛」。（facebook群組「天水圍群組」圖片）

樓主在facebook群組「天水圍群組」發帖，表示日前在大批穿上黃色上衣制服的港鐵職員在輕鐵天富站月台查票，檢查下車乘客有否事前支付車資，包括年幼乘客，結果證實「好多人無買飛」。

多名網民留言指「有拍卡就無事」、「港鐵做得好，捉啲坐霸王車我贊成」、「搭車畀錢天公地道」。

網民留言指「邊個教你坐霸王車」、「搭車畀錢是常識吧」、「幾蚊都慳」。（《十二夜》電影截圖）

港鐵去年6月提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況，本年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上日前亦流傳1條影片，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，仍有一大班港鐵職員一早守候，在輕鐵月台和多名乘客核對資料，同樣不少人沒有支付車資。

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網上日前亦流傳1條影片，有大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）

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（綜合）