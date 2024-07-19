馬鞍山中港車違泊阻貨車駛入　驚動多名街坊和警方　網民︰夜繽紛

香港泊車位少，不少司機選擇違泊，最重要的是切勿阻擋其他車輛。有港男在網上表示，1輛有中港車牌的福斯（Volkswagen）晚上在馬鞍山頌安邨雙黃線違泊，導致貨車駛經時難以進入，最終引來多名街坊圍觀，警方接報到場處理，港男表示「貨車要扭幾手軑上花槽壆，先至僅僅夠位出」，司機最後約20分鐘後才駛走車輛。



多名網民笑言「頌安夜繽紛」、「差人抄咗1張就全隊走晒」、「居然有咁多人睇，相信街坊平日都好悶」。



有1輛有中港車牌的福斯（Volkswagen）在上址近迴旋處雙黃線違泊，車上無人，樓主形容「頂實後面所有車」，其間有人報警，警方接報到場發出「牛肉乾」。（facebook群組「馬鞍山之友」圖片）

現場是馬鞍山頌安邨頌平樓對開，屬於屋邨範圍，樓主在facebook群組「馬鞍山之友」表示，晚上有1輛掛中港車牌的福斯（Volkswagen）在上址近迴旋處雙黃線違泊，車上無人，「頂實後面所有車」，當中貨車難以駛經，剛巧後面又有其他車輛，無法倒車，最終「貨車要扭幾手軑上花槽壆，先至僅僅夠位出」。

樓主表示「貨車要扭幾手軑上花槽壆，先至僅僅夠位出」。（facebook群組「馬鞍山之友」圖片）

事件引來多名街坊觀看，甚至有人報警，警方接報到場發出「牛肉乾」，有街坊稱，大約20分鐘後，男司機和男乘客上車離開，其間司機微笑道歉。

有街坊稱，大約20分鐘後，男司機和男乘客上車離開，其間司機微笑道歉。（facebook群組「馬鞍山之友」圖片）

帖文引來多名網民留言「咁多人圍觀，有咩好睇」、「啲阿伯過嚟睇熱鬧」、「希望大家見到就報警，唔好被人咁泊雙黃線」。

（facebook群組「馬鞍山之友」）