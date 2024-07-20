黃金獵犬玩耍突停！早5分鐘察覺女主有異樣救命　牠竟有特殊身份

狗狗是人類最溫暖的守護者，牠們永遠默默地守護主人。社交平台TikTok近日瘋傳1段影片，影片中名叫Sparrow的黃金獵犬在與女主人玩耍時，突然停止了動作，開始盯着她並走近聞其身上氣味，隨後甚至爬上她身上舔舐。當女主人感到奇怪時，不久後便感到頭暈不適，幸好有Sparrow的提醒「急救」，才讓她不至於暈倒，這「愛犬救主」的一幕感動百萬計網民。



黃金獵犬Sparrow停下玩耍，疑惑地望着女主人，發現她的身體狀況有異。（網上影片截圖）

原來Sparrow並不是普通寵物犬，其真實身份是受過專業訓練的服務犬，牠能夠感應到女主人身體狀況的微小變化並及時作出反應。在影片中，女主人先是向Sparrow丟出牠最喜愛的玩具，但Sparrow並沒有接住，而是定定地望着女主人。雖然女主人不斷指示Sparrow去撿球，但牠沒有遵從指示，而是慢慢走向她，用擔心的眼神看着她，又輕輕地嗅聞其身體，並上前舔她的臉。

Sparrow陪伴女主人許多在醫院的日子。（網上影片截圖）

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女主人事後解釋，原來Sparrow在影片開始前就已經察覺到她的身體狀況有異，其「異常狀態」維持了大約5分鐘，Sparrow是試圖提醒她，其身體出現了狀況。女主人隨後表示，自己當時正進入前暈期（pre-syncope），這通常會導致她長時間的昏厥，如果沒有Sparrow的提醒，令她及時察覺或採取措施，她可能會昏倒。

而Sparrow訓練有素，能夠通過氣味和行為上的微小變化來感知女主人身體化學的變化，並提前警告她，或者在她進入前暈期時進行反應，以幫助減輕症狀的嚴重程度。Sparrow還能夠幫助她取水、拿藥，讓她保持清醒，甚至在她昏倒時，幫助她恢復意識，尋找幫助，並在恢復正常前安撫她。

Sparrow從猶他州搬到佛羅里達州，展開了牠的服務犬生涯。（網上影片截圖）

影片至今已獲得了超過510萬觀看次數，而許多網民紛紛留言稱讚Sparrow，「這隻狗狗太神奇了，居然能提前感應到主人的身體狀況！真是人類的好夥伴」、「Sparrow真是太棒了，不僅僅是狗狗，更是救命恩人，女主人好幸運！」。亦有網民也分享了自己的經歷：「我家的狗狗也曾在我生病時特別黏我，牠們真的很敏感。」。