短裙女販賣機前掀裙！飲品竟自動跌下　影片瘋傳女生親解謎揭真相

日本隨處都有自動販賣機，不過近日有段在販賣機前拍攝的影片突在網上瘋傳。當地有自稱是女大生的網民，在飲品自動販賣機前，沒有入錢及接觸機器，只在機前掀起短裙，不一會販賣機內的飲料竟自動跌下，令不少網民嘖嘖稱奇。



短短20秒影片即被瘋傳，已累積了近800萬點擊。不過有網民拆解內情，指販賣機的反光有名白衣男子在附近，推測對方透過App操作購買飲品。而女生其後亦親自回應，指除了她和攝影師外，還有其他工作人員在場，看來影片的真假已不重要，吸引到人關注已達到目的。



女生在販賣機前「掀裙」，飲品竟自動跌下，影片隨即被瘋傳，已累積近800萬點擊。（影片截圖）

日本有自稱是女大生的網民在社交平台「X」上發布影片，拍下她在販賣機買飲品的一幕，不過最令人驚訝的是，身穿短裙的樓主站飲品販賣機前，先是猶疑一會，之後掀起短裙，販賣機隨即自動跌下飲品，樓主蹲下取出飲品，但在飲品跌下前，樓主沒有投幣或接觸過販賣機。

影片內容令人嘖嘖稱奇，20秒短片已吸引到近800萬點擊，且令網民議論紛紛，「這太神奇了吧」、「我們的販賣機何時變成這樣的設計了呢？」、「我想成為自動販賣機」，也有男網民留言笑稱，「我也試過了，但沒有反應，下次遇到能請妳告訴我該怎麼做嗎？」。

有網民估算可能將影片中的男子投幣畫面消除，或是透過遙控購買飲料的App操作，才讓樓主不用投幣也買到飲品。（影片截圖）

不過有網民拆解影片，指出從販賣機的反光面看到女子身後有名白衣男子，估算可能將影片中的男子投幣畫面消除，或是透過遙控購買飲料的App操作，才讓樓主不用投幣也買到飲品。

由於影片在網上瘋傳，樓主在「X」親自回應網民的問題，證實至少有3個人在場，除了樓主和攝影師外，還有其他工作人員。不過影片真假已不重要，惹來大眾關注的目的已達到。有指影片中的女主角其實是日本風俗店員工，時常上傳大尺度影片，藉此吸引網友觀看，為公司吸客。