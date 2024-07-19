情侶霸路入停車場　下秒遭閘杆擊中　女子向司機怒舉中指影片瘋傳

明明是自己霸路阻車，出事了卻遷怒司機？網民瘋傳55秒的「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示1對情侶前往商場時，穿過停車場入口時沒有「上返行人路」，反而霸着行車路，在停車閘杆之間穿過，當女子先順利通過後，男子準備跟隨時，閘杆卻因有車駛近而自動升起，結果男子被閘杆從下而上擊中臉部。男子登時露出痛苦表情，同行女伴則「怒睥」司機，更大舉中指以示不滿，影片引起網民關注。



有網民看片形容該對情侶是「自己攞嚟衰」，「左右都係行人路，中間行唔到咁濟，做乜要咁onX呢」、「睇得好爽」、「條女唔舉中指咁寸嘅話，車主都未必擺佢上嚟畀全世界恥笑」，也有人讚司機回應得有禮貌，讚賞「你無做錯」。據了解，事件並非在港發生，現場是深圳某商場的停車場入口。



有情侶行至停車場入閘口時，男子被升起閘杆打中臉部。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在 facebook 群組「車cam L（香港群組）」分享涉事片段，稱「行返上行人路未（咪）唔會被欄杆撞到囉，仲鬧司機」。

片段畫面可見，事發於7月16日下午近1時，一對情侶正行走在深圳羅湖區佳寜娜廣場的停車場入口，片中司機一直緊隨其後，但情侶無意讓路，繼續霸佔路面，在停車場入口中央打算強行穿過。當二人走到閘口時，女方先以側身姿勢通過2條閘杆中間，男子跟隨，此時因有車駛近停車場入口，觸動感應器令閘杆自動升起，男子當場被閘杆從下而上擊中臉部。

該對情侶一直沿停車場入口步行，霸佔行人路，阻礙後方的車輛。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子被撞後身體仰後，更有物品掉落地，其後貌似相當痛苦，曾以手按壓被撞擊位置，再彎腰於地上撿走掉落物品。同行女子則「怒睥」司機，之後更舉起中指以示不滿。當司機駛過閘口時，雙方曾以普通話對話，女子疑怒斥司機，司機則解釋「我這個車是自動打開那個地方（閘杆）」。

司機離開前更善意提醒對方，「注意一點啊，這個地方是不能走的」，惟女子語氣不忿，呼喝司機「走啦」，隨後司機駛入停車場，片段至此告終。

片段一出，不少網民都表示該對情侶「自己攞嚟衰」，「睇得好爽」、「笑到我有啲肚痛」、「左右都係行人路，中間行唔到咁滯，做乜要咁OnX呢」、「麻煩識得呢對男女嘅朋友，俾佢睇返呢段片，再同佢哋講：『下次唔好行閘口入，就唔會咁X』」、「條女唔舉中指咁寸嘅話，車主都未必擺佢上嚟畀全世界恥笑」。也有網民笑稱閘杆尤如「昇龍拳」。

另有網民讚「司機好有禮貌」，又指「大陸一般唔使拍卡，鏡頭識別到車牌就自動開閘」，故相信司機毋須負上責任。

（FB「車cam L（香港群組）」）