好惡！銅鑼灣男橫越電車路遇電車響咹　粗口罵車長：好X趕時間？

誰大誰惡誰正確？有Youtube頻道日前分享1段長約32秒片段，顯示有男子於銅鑼灣橫過電車路軌時有電車駛至，車長響咹示意時，男子被觸怒反嗆車長：「做咩啊？好X趕時間啊？」其後又大爆粗言穢語。



片段引來網民嘩然，紛紛怒斥爆粗男子，「西人真係有個樣」、「車長唔呠（叮）你，你又點知有車嚟」、「唔X趕時間就唔使穿電車軌過啦，咁樣過又唔望車」；惟亦有留言指應互相忍讓，「佢（爆粗男）都唔係行得好慢啫，阻唔到你半秒」。



有網民看影片後認為片的爆粗男跟早前網上瘋傳另１段「旺角MMA」影片中白色背心的男子相似，指2人的髮型、身型、容貌都很像，而且爆粗說「X你老X」時語調亦很似，留言追問「係咪旺角弼街嗰個白背心男？」。惟因網傳影片不清晰，而片中男子衣着完全不同，向電車車長爆粗的男子更戴着口罩，故不能確定是否同一人。



銅鑼灣有男子橫越電車路軌，車長響咹示意時，男子停下來遭粗口辱罵車長。（「Youtube＠RideMee 亂配字幕」影片截圖）

Youtube頻道「RideMee 亂配字幕」上傳涉事片段，標題指「做咩啊？你好X趕時間啊？」。片中畫面可見，顯示影片拍攝時間是2024年2月28日下午近4時，地點為銅鑼灣怡和街電車站，片中電車上落客後準備開行，左方1名戴口罩、揹背囊男子突然橫過路軌，正要往對面，車長隨即連續響咹2次示意。口罩男見狀未有加緊腳步離開，反而退回一兩步，擋在電車車頭來反罵車長：「做咩啊？好X趕時間啊？」又爆粗罵「X你老XX」，男子之後離開路軌範圍，車長才得以駛前，片段至此告終。

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網民怒斥爆粗男的舉動累己累人，「電車同電梯一樣，唔好以為佢慢就無危險」、「車長唔呠（叮）你，你又點知有車嚟」、「人哋叮你又當無嘢，以為自己喺行人路？」、「自己亂過馬路就X人」、「唔X趕時間就唔使穿電車軌過啦，咁樣過又唔望車」、「有行人過路設施唔用」、「趕住去投胎都唔係走出嚟累人」。惟有留言指電車車長未有小心留意路面狀況，「佢（爆粗男）都唔係行得好慢啫，阻唔到你半秒，你連叮人兩次」。

男子橫過電車路軌地點後方不遠處，其實就有行人過路處。（Google地圖）

根據網上地圖顯示，男子橫過路軌地點後方不遠處，其實就有行人過路處。運輸署網頁則指出，如電車站設有安全島，行人下車後應先在安全島上稍候，再返回行人路；如安全島與行人天橋或行人過路處相連，行人應使用這些過路設施。如若電車站並沒設有安全島，行人應先在行人路上等候，待電車停定及其他車輛在黃色「停車」線前停下後，才可橫過馬路登上電車，同樣地，行人不應下車或橫過馬路，除非能確定路面情況安全。

（Youtube＠RideMee 亂配字幕）

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本港網絡流傳1段影片，見到1名後生男子與1名大叔在旺角街頭疑因碰撞問題對峙「互兇」，其間粗口橫飛更欲有動作，各不相讓。（影片截圖）

本港網絡流傳1段影片，見到1名後生男子與1名大叔在旺角街頭疑因碰撞問題對峙「互兇」，其間粗口橫飛更欲有動作，各不相讓。後生男子女朋友見狀擋在2人中間，推走並掩嘴叫停男友，又向大叔道歉，希望平息事件。然而2人未有收口，大叔明言「你唔好X走，睇CCTV（閉路電視）」，大叔女友人則報警。

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影片引來網民熱議，「嘈嚟無意思」、「一個擘大喉嚨嗌，另一個成個布歐咁，嘈咁耐都未打，應該打唔成」；也有大批網民激讚後生仔女朋友舉動，「條女成功令條仔唔使惹官非」、「呢啲女真係娶得過」、「有個咁嘅女朋友要珍惜」。