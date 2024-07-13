深水埗惡人！亂過馬路險被撞　惡男對私家車目露凶光　後續更衰

司機駕駛時司機必須注意路面任何情況，但途人都有責任遵守交通規則，過馬路時要小心。網上流傳1條「車cam」影片，1輛私家車相信正沿深水埗欽州街右線行駛，離開黃色方格路口後繼續前行，卻突然見1名男途人並非行人過路設施的馬路分隔鐵欄中走出，沒有留意到行車燈路，而且還望向非車輛駛至的方向，幸運至私家車及時堥車才沒有撞到男子。



避過車禍後，私家車的「車尾cam」拍到該名男途人在車後顯得深深不忿，其後更回頭目露凶光疑似看車牌。其後私家車駛前約十多米前的燈位停下，卻見男子在後方拿出手機，沿路中分隔鐵欄狹窄的空位追前拍攝私家車。多名網民批評該名男途人離譜，「自己錯仲要影人」、「前少少就係深水埗警署，報警啦，係叫司機報警」。



涉事影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約17秒，當中由3段車cam片組成。片中可見，私家車沿深水埗欽州街右線往西九龍中心方向行駛，離開近福華街路口的黃色方格繼續駛前之際，路中行車線中央的分隔鐵欄前沒有任何行人路設施，卻有1名男途人乘然走出，而且當時他望向右邊，並非車輛駛至的方向。幸私家車一直慢駛，見男子步出路面時及時煞車，才沒有把男子撞倒，情況十分驚險。

男途人在路中分隔欄違規過馬路，當時他望向右邊，並非車輛駛至的方向。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

幸運地沒有被車到，但男途人似覺得私家車不對，「車尾cam」拍到他在車後顯得深深不忿，其後更回頭目露凶光疑似看車牌。其後私家車繼續駛前，在十多米前的燈口停下，但「車尾cam」卻拍到男子拿出手機，沿路中分隔鐵欄狹窄的空位追前拍攝私家車。樓主怒批「差啲被你害X死，仲要企隔籬睥住我，仲要影低我車牌」。

「車尾cam」拍到他在車後顯得深深不忿，其後更回頭目露凶光疑似看車牌。

網民看片後都一面倒支持樓主，「問佢望乜X嘢」、「喺呢個位置撞落去佢度，打官司可以打甩，但好麻煩」。不過，有網民指男途人身處位置不是合法過路設施，而且「通街都係車cam」，一旦出事肯定是途人責任。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）