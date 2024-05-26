大馬女欠債　閨密竟要求「同我爸爸上床」　再爆亂倫真相震驚全網

馬來西亞一名29歲女子在生意周轉不靈時，向閨密借了8000令吉（約13,279港元）應急，卻意外捲入一場「與閨密父親發生性關係」的威脅風波。



據當地媒體mStar報導，這名女子在一個月後被閨密追債，並被迫面臨兩個選擇，立即還錢，或與閨密的父親發生性關係。

女子對此無理要求感到震驚與失望，更難以接受的是，閨密自揭與父親有不倫關係。

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女子堅決拒絕，但閨密的父親隨後親自聯絡，威脅若不還錢將報警起訴。

無助的女子在社群平台上求助，希望找到其他借錢的辦法，避免向高利貸借款。

該事件在社群平台X上曝光後，迅速引發網友熱議。許多人紛紛譴責閨密的惡劣行為，並建議女子收集證據報警，以法律途徑解決問題。

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