彭秀慧撞鬼？的士播張天賦突傳譚詠麟歌　司機1句超詭異　真相是…

不少的士司機駕駛期間會播放音樂或收聽電台節目解悶，導演彭秀慧在網上分享近期遇到「靈異經歷」，稱她乘搭的士時，司機正播放男歌手MC張天賦的歌曲，但身處後座的她，卻突然聽到另1位歌手譚詠麟名曲《小風波》，「今天憶當初 我只愛你一個，心裏有句說話 要對你說清楚…」。首歌同時播而混在一起，令她感到奇怪，便詢問司機為何可以同時播放2首歌，惟司機當場竟否認，強調「我唔聽譚詠麟」，反稱估計是阿伯播放。彭秀慧表示「以為前座坐咗個阿伯喺度，我睇唔」，當刻懷疑自己遇到靈異事件。



司機其後解釋，剛才可能有阿伯經過，音量開得太大聲，但彭秀慧見不到有阿伯靠近的士，而認為車外音樂無可能會直滲入車內。正疑惑之際，車內再傳出《小風波》歌聲，才發現原來前一位乘客遺留了手機，「攝咗喺車門側邊」，鈴聲正是《小風波》，司機笑言「你（彭秀慧）識得《小風波》，你都暴露咗年齡」。



這個「撞鬼」故事爆笑作結，網民笑稱「由勁驚變成一個正義又搞笑嘅故事」、「個司機哥哥竟然冇認出彭秀慧先係最靈異」、「暴露年齡系列，未知原因前都幾恐怖」。



司機正播放男歌手MC張天賦的歌曲，但身處後座的彭秀慧卻突然聽到歌手譚詠麟名曲《小風波》，一度以為遇到靈異事件。（彭秀慧Threads影片截圖）

的士司機：我冇聽譚詠麟，我唔聽譚詠麟

彭秀慧在Threads表示，日前乘搭的士由新蒲崗前往尖沙咀，司機目測大約50多歲，一上車聽到對方在播放MC張天賦歌曲，彭秀慧坐在後座忙於回覆訊息，卻突然聽到另1位歌手譚詠麟《小風波》，聲量頗大，而且2首歌一起播放，因混在一起而感到有些干擾，同時亦奇怪司機為何可以同時播放2首歌。

未幾當《小風波》播完，她便詢問司機為何同時播2首歌，司機望着倒後鏡，反問「小姐，你（彭秀慧）同我（司機）講緊嘢呀？」。彭再次提問，司機反問「邊兩隻歌？我一路聽緊張天賦喎」。彭稱另1首是譚詠麟的《小風波》，司機卻強調「冇啊，我冇聽譚詠麟，我唔聽譚詠麟」，彭堅稱剛才的確聽到《小風波》，司機繼續否認，並讓她查看歌曲播放清單，的確沒有《小風波》。

彭秀慧形容事件一度令她「堅驚」。（資料圖片／葉志明攝）

彭秀慧感驚嚇：開始有少少靈異感

彭秀慧形容自己「開始有少少靈異感」，司機突然詢問「定係個阿伯啊？」，彭表現更驚慌，以為「前座坐咗個阿伯喺度睇唔到」。司機嘗試解釋，「頭先喺燈口，有個阿伯喺我哋車側邊行過，係咪個阿伯自己開住個音樂聽呀？你知啲阿伯開音樂好大聲」，彭表示見不到有阿伯經過，但司機堅稱有。彭回應指「就算係，車出面嘅聲音點可以入到嚟呢？我明明聽到首歌喺車廂入面㗎」，司機建議稍後播放車cam片段了解。

其後車內再傳出《小風波》，彭秀慧形容自己當時忍不住叫出聲來，連忙詢問司機「又嚟啦！又嚟啦！你聽唔聽到啊？」，司機立即停止播放他挑選的車內的歌曲，便果然聽到《小風波》。

司機最初強調「一路聽緊張天賦喎」，又指「我冇聽譚詠麟，我唔聽譚詠麟」。（張天賦IG圖片）

司機：你識得《小風波》，你都暴露咗年齡

彭秀慧循聲音來源了解，甚至打開電話電筒周圍觀察，結果發現1部舊款手機連電話套被放在車門側邊，「佢響緊，鈴聲就係譚詠麟嘅《小風波》」，於是將電話交給司機，原來是上1位乘客跌了手機，致電司機希望歸還。

彭秀慧和司機隨後不停互相分享人生經歷過的靈異事件，其中最有趣對話就是司機提及「你（彭秀慧）識得《小風波》，你都暴露咗年齡」。

帖文引來不少人留言，「司機聽MC，加分」、「真係勁驚嚇」、「的士怪談」、「由嚇死變笑死」、「睇到頭皮發麻」。

《小風波》收錄於1981年發行的專輯《忘不了您》中，至今已有43年歷史。（唱片封面）

《小風波》是譚詠麟的名曲之一，改編自組合Air Supply的名曲《All out of love》，收錄於1981年發行的專輯《忘不了您》中，至今已有43年歷史。

（Threads）