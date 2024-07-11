燒雞變「烏雞」？新蒲崗窯燒雞表皮燶似炭！網民爆笑：證明有燒過

香噴噴燒雞驚變「黑鼆鼆炭」？近日有網民在網上抱怨，稱於新蒲崗某食肆以198元購買了1隻窯燒雞，打開卻發現燒雞太燶，表皮黑如木炭，故生氣質問「咁樣都可以俾人？」。有網民看完照片亦表示「燶到好離譜」、「同食炭有咩分別」，但有人就笑言「證明有燒過」。



有網民抱怨稱於新蒲崗某食肆以198元購買了1隻窯燒雞，打開卻發現燒雞太燶。（「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」FB圖片）

該名網民在黃大仙區街坊群組發帖，指周五（7月5日）在新蒲崗某窯燒雞店以198元買了1隻燒雞，表示「包裝袋靚，攞出來一睇，真係燒雞」。樓主指燒雞以精美包裝袋盛載，然而打開後卻可見燒雞十分燶，氣極表示「咁樣都可以俾人？」。從照片可見，燒雞雖仍油潤，可惜表皮焦黑似炭，雞腿骨關節也已全是漆黑。

樓主指「包裝袋靚」。（「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」FB圖片）

照片引起網民熱議，不少網民認為燒雞「燶到好離譜」、「同食炭有咩分別」、「燶到咁都畀人食？」，亦有人打趣表示「睇得出一定係燒」、「證明有燒過」、「呢個已經唔係窯燒，係火化」。

不過，亦有網民聲稱曾光顧該餐廳，並相信是次事件只是「一時失手」，又建議樓主致電餐廳進行退換，「我食過2次都唔係咁，2次都好好味同冇咁燶」、「我食咗幾次都唔係呢個樣，拎去退喇」、「打去叫佢換啦」。

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