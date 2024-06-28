點$468原隻燒鵝先上半隻？侍應咁解釋　食客斥分碟但色澤肥瘦不同

燒鵝是不少港人心目中的美食，但買一整隻的話價錢不菲。最近1名男子在大窩口1間燒味餐廳用餐，點了1隻468元的燒鵝，但後來上菜時卻只有半隻，他立即詢問原因，不料女侍應回應「你唔知一隻好大隻嘅咩，驚你食得晒咩？一陣驚你攞走！」。男子堅持讓餐廳將另外一半燒鵝上枱，但他卻發現各半邊的色澤和肥瘦均不同，「後上嗰半隻真心唔好食」，該次經歷讓他坦言不會再光顧該餐廳的堂食。



樓主在大窩口1間燒味餐廳用餐，點了1隻468元的燒鵝，但店方上菜時卻「分碟上」，而且各半邊的肥瘦和色澤都不同，讓樓主大感不滿。（facebook圖片）

樓主在facebook發文，表示早前到大窩口1間燒味餐廳用餐慶祝生日，他與妻子點了468元的燒鵝1隻、248元的三餸套餐，以及2杯凍檸茶和可樂，全單合共727元。然而，店方上菜時，卻只有半隻燒鵝，樓主立即問道「得半隻嘅？」，而女侍應就回答指「你唔知一隻好大隻嘅咩，驚你食得晒咩？一陣驚你攞走！」。樓主當時已感到不快，以不滿的語氣催促侍應盡快將另一半的燒鵝也上枱，而對方也在不足1分鐘就送上。

樓主續指，他看着桌上的燒鵝，卻明顯看出「擺明唔同另外半隻啦！兩隻顏色肥瘦都唔同」，追問店員，另一名女侍應就反駁他說「咁而家唔係一隻咩？」。由於妻子勸說不要爭吵下去，樓主才沒有繼續理論。經歷過該次的用餐，樓主表示不會再光顧堂食，「後上嗰半隻真心唔好食，平時我都讚呢間嘢有幾好食，整體的確係好食，但我應該唔會再光顧了」。

經歷過該次的用餐，樓主表示不會再光顧堂。示意圖，非涉事餐廳。（資料圖片）

不少網民紛紛留言，同樣表示不能接受餐廳的做法，認為動機非常可疑，「我算分兩碟都應該一齊上，起碼畀人知係同一隻鵝」、「其實佢唔係一齊上已經唔接受，已經話畀人聽佢鬼鬼哋」、「唔係原隻，仲要講X話？ 成隻唔要，退X返畀佢」。