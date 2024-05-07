銅鑼灣港鐵站驚現「糞路」延伸20米　大便者身份掀中港網民罵戰

出街人有三急要如何處理？內地社交平台小紅書瘋傳1張照片，指香港銅鑼灣港鐵站往時代廣場通道內有人隨地大便，「糞路」更延綿20米，「奇臭無比」，其他人險踩中。相片惹來中港網民熱議，有人批評隨地大便離譜，「時代廣埸便有廁所，唉」、「天呀什麼不顧廉恥的人才會這樣呀」；也有網民認為情有可原，「可能是年紀大了憋不住」、「非常理解憋不住的人……分分鐘要找廁所」。

另有網民關注肇事者背景，引發罵戰，樓主最終打圓場表示「請勿攻擊『香港人』或『大陸人』， 大家都是中國人別因為這個吵架」。



內地社交平台小紅書瘋傳1張照片，指香港銅鑼灣港鐵站往時代廣場通道內有人隨地大便。（資料圖片）

上周是內地「五一黃金周」，大批旅客來港。有內地旅客上周五（5月3日）在小紅書上載相片，留言「香港時代廣場有人拉了」，又形容現場「奇臭無比，目測拉（大便）了20米」。

從相片見到，現場為銅鑼灣港鐵站往時代廣場通道，地上靠近牆壁位置明顯見到有近似大便物體，而部份大便痕迹以告示遮蓋往遠方延伸，可見這條「糞路」相當長。

相片見到，現場為銅鑼灣港鐵站往時代廣場通道，地上靠近牆壁位置明顯見到有近似大便物體，而部份大便痕迹以告示遮蓋往遠方延伸。（小紅書）

相片惹來中港網民熱議，不少人表示當時在場，幾乎「中招」，「在現場……臭死了還差點踩到」、「沒錯我那個時候還說怎麼大家都走另一邊，然後我就忘這邊走結果發現地上有大便的印子，嚇得我趕緊看一下自己的鞋底還好沒事」。

亦有網民批評隨地大便離譜，「時代廣埸便有廁所，唉」、「天呀什麼不顧廉恥的人才會這樣呀」、「這麼長距離，是被踩了還是怎的，難不成這人邊走邊拉嗎」。也有網民認為情有可原，「可能是年紀大了憋不住」、「非常理解憋不住的人，我就是，便意來了，分分鐘要找廁所」、「會不會是低血糖，一般低血糖都會大小便失禁的」。

網民關注一便者背景，引發罵戰，樓主更新帖文打圓場。（小紅書）

另有網民關注肇事者背景，引發罵戰，樓主後來更新帖文打圓場，「評論區的大家別吵架，可能是老人家大小便失禁也可能是小朋友沒憋住，當然也不排除真的有奇葩隨地大小拉的可能，但是請勿攻擊『香港人』或『大陸人』，大家都是中國人別因為這個吵架」。