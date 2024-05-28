太古港鐵站驚現糞路！延伸成這樣　目擊者1句「差過內地」掀罵戰

人有三急也切勿就地解決！本港網絡流傳1張相片，指港鐵太古站位置有人隨地大便，而且被「踩到周圍都係」變成「糞路」。有人目擊情況後拍照上傳到網上，並直斥「仲差過內地」，並通知港鐵職員處理。

網民看過照片都表示震驚，「太古站屎迹徑」、「真係急成咁？」、「太古站係數一數二差嘅站」。但亦有網民不滿樓主「仲差過內地」說法，與樓主爆發罵戰。



本港網絡流傳1張相片，指港鐵太古站位置有人隨地大便。(Facebook群組「太古人太古事」)

有街坊上周六（5月25日）在Facebook群組「太古人太古事」發相發文，指港鐵太古站位置地上有大便，且相當凌亂骯髒，「點解太古站地下會有屎？啲人又唔睇路，踩到週圍都係」，直斥「仲差過內地」。

從樓主上載照片見到，現場相信是港鐵太古站D出口位置，地上明顯有一片疑似大便物體，而且有延伸迹象，有長條型也有一點點圓形，未知是否有人踩到。樓主則補充，他事後通知港鐵職員派人到場處理。

照片見到，現場相信是港鐵太古站D出口位置，地上明顯有一片疑似大便物體，而且有延伸迹象。(Facebook群組「太古人太古事」)

相片引來網民關注，驚呼「太古站屎迹徑」、「太古站係數一數二差嘅站！」、「呢個位唔係第一次，之前都見過」。

亦有網民不滿樓主「仲差過內地」說法，「見到有屎就話差過大陸」，樓主隨即反駁「我無喺深圳地鐵站裏面遇過」，之後2人再1人1句針鋒相對。另有網民批評根主，「啲人唔小心踩到地雷已經慘和無辜，重要俾人話踩到周圍都係，重慘。其實真係無人鐘意踩到屎」。