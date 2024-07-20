男子攜吧枱搭港鐵　輕鬆靠枱用手機　乘客震驚：可以入到地鐵？

不少人都知道大型物品無法帶入港鐵站，而最近有網民就上傳照片，顯示有2名男子攜帶1張吧枱和1張有滾輪的置物架，出現於港鐵車廂內，其間1名男子將及腰的吧枱放在車廂欄杆前位置，自己輕鬆地靠在桌面使用手機。樓主大感震驚，並指「竟然可以入到地（港）鐵，厲害厲害」。



樓主上傳照片，顯示2名男子攜帶1張吧枱和1張有滾輪的置物架，出現於港鐵車廂內。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「香港突發事故報料區」發文，又分享3張照片，顯示在港鐵車廂內，出現2名男子攜帶2張桌子的罕見畫面。據照片所示，1名男子帶着1張大約腰身高的木製吧枱，放在車廂欄杆前位置，自己輕鬆靠在桌面使用手機，又一度橫向放近車門的地方；另外一人則帶了有滾輪的置物櫃，並在上方放着長方型的疑似薄板。

在現場目擊一切的樓主非常震驚，對於相關男乘客如何入閘和成功登車感到好奇，直言「啱啱見到，竟然可以入到地鐵，厲害厲害」。不少網民亦紛紛表示「佩服」，笑言「拆都懶拆」、「年年加價梗係要提供便民政策，下次你帶隻私家車車軚都OK」、「重點係啲職員去晒正常閘口，捉違例入閘口，佢哋行傷殘閘口，反而冇人理」、「打麻雀都可以」、「食埋碗拉麵就正」。

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。