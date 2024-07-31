茶餐廳人多　男女食客不滿港女搭枱寸足10分鐘　後續更狂網民炮轟

本港食肆座位少，搭枱在所難免。有港女在網上表示，朝早到茶餐廳食早餐，職員表示需要搭枱，港女不介意，但1男1女本身一早坐好，並將雜物放在座位上，不但不願意搬走，還叫港女改坐其他位置。港女拒絕並坐下，他們一唱一和「明諷」搭枱，將用過的紙巾棄置在港女面前，甚至走到櫃台投訴港女搭枱，過程歷時約10分鐘。



港女慨嘆「茶餐廳多人就硬係要搭台㗎啦，真係匪夷所思」。網民留言指「我係你就會出聲，叫老細出來，叫佢去評理」、「邊個安排你搭枱嘅，叫佢跟進處理」、「呢件事反映你好好脾氣，值得欣賞」。



由於茶餐廳人太多，所以職員表示需要搭枱，但樓主不介意。（《行運一條龍》電影截圖）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指早上到茶餐廳食早餐，因為人多職員表示要搭枱，指示樓主「去坐2張拍埋嘅4人枱」，正當樓主走近打算坐下時，就發現「對坐嘅一男一女攤晒雜物係座位上，好唔願意攞開」，女食客更明言叫樓主改坐其他座位。樓主詢問原因，「佢話佢好多嘢」，樓主好言勞煩對方搬走，女食客無奈照做。

樓主坐下後，該對男女一唱一和「明諷」樓主搭枱，當中女方一直斥責「啲人唔知點解要搭枱？」，並將用過的紙巾棄置在樓主面前，又走去櫃台投訴樓主搭枱，過程大約10分鐘，最終他們結帳離開。

樓主一直強忍，離開時向櫃台反映「原來搭枱要全程被人鬧」。（《行運一條龍》電影截圖）

樓主表示，自己離開時向櫃台反映「原來搭枱要全程被人鬧」。網民均同情樓主遭遇，「叫佢唔想搭枱去酒店食啦」、「包場食啦」、「呢啲我會大大聲叫侍應過嚟，指住話佢唔被我搭枱，我要全餐廳人都聽到，當場落佢面」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）