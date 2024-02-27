餐廳搭枱食到一半要求調枱　侍應仲咁做…　食客：好似得香港先會

待客之道蕩然無存？有網民近日到餐廳，搭枱的她吃到一半，竟被要求調枱，她拒絕卻被待應阿姐咄咄逼人，指她「阻住做生意」，更直接把麵搬到另一張枱，令她非常生氣。事件引來網民激烈討論，指待應行為相當唔尊重食客，「畀錢買難受」



樓主認為調枱不應在客人吃到一半時提出。（《阿媽有咗第二個》劇照）

樓主於連登討論區發文表示，餐廳一開始已經要她搭枱，而在吃到一半時，待應阿姐卻突然要求調枱，令她非常狼狽。她曾向待應表示「唔調得唔得」，但她指待應立即黑面，並指她「阻住做佢生意」，然後二話不說把她碗麵搬到另一張枱。

她表示其實自己只坐下了10分鐘，再過5分鐘都會吃完手上的麵，指該店舖未有照顧到客人感受，生氣表示「憑我實力坐先嘅位點解要調」，直指可能只有香港的食肆才會這樣做。

文章引起網民激烈討論，大部份網民都認為香港食肆服務態度向來一般，而且通常1至2位的人客特別容易中招。有網民表示，未開始食的話要調位通常都會接受，除非態度好好，不然不會吃到一半接受調位。

亦有網民分享經歷，指試過到1間擠滿人的茶餐廳，指「隔離枱阿叔食半個鐘轉左3次，轉到連阿姐出餐都認唔到碟嘢係邊個人嗌」，並表示再好吃也沒有下次。

（連登討論區）