吃了個寂寞！薯片撕開包裝僅1片　女子拍片公審　網民：寧願係空

薯片包裝袋內會填充「空氣」，以避免外來擠壓或碰撞而導致薯片碎裂，所以包裝大小與份量有一定距離。惟美國日前有女子於社文平台分享短片，指她於超級市場購買整盒包含各種口味的薯片，她準備打開其中1包洋蔥味薯片時，卻發現包裝異常輕身，撕開包裝後竟見到只有「一千零一片」薯片，她既無奈又不滿地質疑：「誰在搞笑？」



有網民對事件表示傻眼，笑言「我寧願它是空的，也不願只有一片薯片」；類似事件早於今年2月亦曾發生，有外國網民當時上載短片，顯示他購買多力多滋（Doritos）的包裝脆片，打開後只能倒出1塊脆片，以及些少脆片碎，故不滿揶揄「相信袋裝薯條無法再小了」。



美國有女子購買薯片，撕開包裝卻只得1片。（「TikTok＠tatianaaaatt」影片截圖）

綜合外媒報道，美國1名女子塔蒂亞娜（Tatiana）在其TikTok帳號「tatianaaaatt」上傳短片，配以標題「菲多利（Frito-Lay）請給我寄些薯片」，同時質疑「到底誰在那裏工作的」。塔蒂亞娜於片中提及，她在沃爾瑪（Walmart）超級市場購買菲多利的大盒裝薯片，1盒共有42包不同牌子和口味的薯片。

當塔蒂亞娜拿起Funyuns的洋蔥味薯片時，她先是透過搖晃包裝，以展示其輕身狀態，以及強調薯片是處於密封狀態，但她當下已覺得奇怪，因為聽起來不像一袋裝薯片聲音。隨後她撕開包裝，發現裏頭只有1片薯片時，她苦笑稱「誰在搞笑？」，同時不滿怒斥，「Frito-Lay某個員工，你需要被解僱」。

有網民表示傻眼，「一點碎屑都沒有」、「我寧願它是空的，也不願只有一片薯片」，亦有人批評事件離譜，「我會非常生氣！這是我在這個混合包中最喜歡的薯片」。片段於網上瘋傳，沃爾瑪公司暫未對事件有回應；但菲多利則表示會與塔蒂亞娜聯繫並嘗試解決問題，承諾他們團隊將徹查事件真相，以確保消費者往後能得到他們所期望的品質和價值。

塔蒂亞娜對片段引來極大迴響感到驚訝，稱「我絕對沒想到會發生這種事」。不過類似事件其實亦曾有發生，早於今年2月時有外國網民在Reddit上載短片，顯示他購買多力多滋（Doritos）牌子的包裝脆片，沒料到打開後只能倒出1塊脆片，以及些少脆片碎，包裝內層亦非常乾淨，故揶揄「相信袋裝薯條無法再小了」。

類似事件於今年2月亦曾發生，有網購買多力多滋（Doritos）牌子的包裝脆片，內裏也只得1塊。（Reddit影片截圖）

（綜合）