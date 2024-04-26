勁過粟米六粒飯！$60三餸飯白菜肉片得4塊小肉　店方1句回應仲嬲

潮語「粟米六粒飯」是指整碟飯只有6粒小碎肉，形容用餐中伏的情況。不過有港男遇到更慘情況，他發文指日前經外賣平台購買九龍灣1間餐廳的三餸飯，盛惠60元，餸菜包括白菜肉片、西蘭花蝦仁、菜心，惟打開飯盒竟發現肉片尤如碎肉，全盒只能挑出4件非常細小的肉塊，指「搵晒成盒得幅相咁多」，而西蘭花蝦仁「得一千零一粒（蝦仁）」，故致電餐廳要求退款。惟店方非但未有致歉，反稱「我哋主打菜，肉係少啲」，反而建議樓主下次自行到店買外賣，可要求要多肉片。樓主不滿店方回覆，故發文警醒網民避免「中伏」。



港男經外賣平台點叫九龍灣某餐廳的三餸飯，其中白菜肉片只得4件小肉塊。（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」圖片）

樓主在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」嬲爆發文，指日前經由外賣平台點叫九龍灣某餐廳的三餸飯，餸菜分別是白菜肉片、西蘭花蝦仁、菜心，盛惠60元，不過當他打開外賣盒時，卻氣憤不已。

從樓主上傳的照片可見，所謂白菜肉片的菜式，他只能挑出4件常細小的肉塊，表示「搵晒成盒得幅相咁多」，揶揄「你寫白菜肉扒呀嘛，X你老X」，又稱另一個未有入鏡的西蘭花蝦仁，就只得1粒蝦，大感不滿故致電餐廳要求退款。

詎料店方竟然解釋「我哋主打菜，肉係少啲」，反指樓主下次可以自行到店買外賣時，要求要多肉片。他不忿怒罵「少啲唔係一片都無，知唔知咩係一片？唔好同我講呢度數到有一、二、三、四！有四塊」，又揚言「無下次」，並發文警醒他人不要光顧涉事餐廳。

有網民引用周星馳於電影經典對白，「什麼肉絲，是塊肉排」諷刺餐廳所給的肉小得離譜。（《武狀元蘇乞兒》劇照）

帖文引來不少網民批評餐廳，「買外賣真係同抽盲盒無分別」、「咁做生意，點會有回頭客？」、「不如叫肉粒」、「我落啲蒜頭都多過佢啲肉片」、「博啲人叫外賣平台睇唔到佢地𢳂餸，呢啲舖頭可以入黑名單」、「好離譜，多三兩塊肉會蝕底幾多？多謝黑店提醒」、「係肉碎唔係片，不良銷售，可以告佢唔符合商品說明」，又笑稱「我以為甩咗幾隻牙」。

有曾光顧涉事餐廳的網民亦分享「中伏」經歷，「呢間嘢我都中過招，買半隻雞佢鬼鬼鼠鼠偷走隻雞鎚，返到屋企先發覺無咗」、「我睇佢斬時見佢推咗嚿嘢落針板個兜，因為佢斬嘢位好多嘢遮住，所以睇唔清楚，以為啲頸或屁股，返到去先發現得個翼無咗個鎚」，感嘆「街坊生意都呃，之後無再幫襯」。有人就貼出周星馳於電影《武狀元蘇乞兒》的對白「爹你看，有條肉絲在裏面」，吳孟達回覆「什麼肉絲，是塊肉排」，揶揄餐廳的肉小得離譜。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」）