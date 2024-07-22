坐港鐵東鐵頭等車廂　港男首遇職員查票　目擊：捉到個內地女人

乘搭港鐵東鐵綫列車的頭等車廂，必須在上車前以八達通拍卡繳付額外車資，否則會被罰款！有網民日前在網上發文分享，表示要記錄自己首次遇到港鐵職員於頭等車廂查票的情況，又坦言自己過去付車資時，「每次嘟完都覺得自己係傻仔」，沒料到今次終於真正派上用場，又稱目擊職員「捉到個大陸女人（沒有拍卡付客外車資）」。



有網民日前在網上發文分享，表示要記錄自己首次遇到港鐵職員於頭等車廂查票。（Threads圖片）

樓主曾以為查票是靠嚇

該名網民於Threads上分享照片，並在文中分享道「記錄人生第一次有人check頭等車票」，他指過去一直以為所謂的不定時查票旨在阻嚇乘客，故自己每次支付頭等的車資時，都感到是自己在花冤枉錢，「一直以為係嚇人only，每次嘟完都覺得自己係傻仔」。

沒料到樓主日前終於遇上職員查票，據照片所示，事發當時的頭等車廂尚算多人，但未見滿座，而車上有3名身穿黃色制服的港鐵職員。樓主透露，職員於當天「捉到個大陸女人（沒有拍卡付客外車資）」，職員與對方於下一站下車作進一步行動。

逃票須繳交附加費1,000元

有部份網民在帖文留言，認為在某些車站必定能發現逃票的乘客，「九龍塘啲大站我唔信捉唔到」，也有人直言「次次都見到啲博大霧嘅大陸人俾人捉，超爽」，認為不論是誰均不應為貪小便宜而逃票。

據港鐵網頁顯示，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。