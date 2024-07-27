一家大細內地客企馬路中心影相　懶理紅燈擺拍　警車駛經開咪叫停

馬路如虎口，但竟然還會有人無視交通燈號，施施然站在馬路中心拍照？最近有網民分享所見所聞，指日前目擊一家大細的內地旅客明知行人過路處已轉紅燈，而且周遭的途人提醒返回行人路，還要堅持「擺pose影相」，直至後來有警車駛經，並「開咪」着停止拍照，相關旅客才回到行人路上。



1名身穿粉紅色連身裙的女子，與3名小朋友在旺角一交通繁忙的十字路口拍照，女子張開左右手「大擺Pose」，另一白衣女子為他們拍照。（Threads圖片）

該名樓主於社交平台Threads分享，表示早前在旺角鬧市，看到1名內地中年女子與其小朋友，竟在行人過路處的馬路中心「擺pose影相」，而當時行人燈號已轉為紅燈，「啲車喺後面駛緊嚟」。樓主續指，不少途人見狀都着該一家大細回到安全位置，但對方毫不理會，直至後來有1輛警車駛至，需要警員「開咪」着停止拍照，眾人才返回行人路，「咁啱有架警車駛過，警察開mic叫佢哋唔好影相先識縮返入去，黐X線，都唔知影乜X」。

樓主又上傳2張照片，顯示1名身穿粉紅色連身裙的女子，與3名小朋友旺角一交通繁忙的十字路口拍照，女子張開左右手「大擺Pose」，另一白衣女子為他們拍照，此時1輛警車響號駛至，下一張照片則顯示他們疑似準備走回行人路。

此時1輛警車響號駛至，車上警員「開咪」着停止拍照，眾人才返回行人路。（Threads圖片）

不少網民紛紛批評涉事旅客，「重點係佢哋係妄顧道路安全、自身及他人安全，無視旁人勸喻，執法者只有口頭警告」、「旺角可變返做行人專用區了」、「企馬路阻住地球轉」、「佢哋喺大陸先唔敢做，啲車唔讓你，喺香港好似啲覺得啲司機善良咗咁，黐咗線」、「最近出尖沙咀已經目睹兩次大陸遊客拖家帶口衝紅燈，好彩架Uber停得切，佢哋唔通見唔到冇人過緊馬路， 見唔到車含含聲咁衝緊？」、「點解唔拉佢哋每人罰二千蚊？ 香港人就捉又要罰」。

不過，也有人留言指許多港人有同樣問題，或者到其他國家旅遊時不顧當地人感受，隨處停下拍照，「再X埋好多香港人阻住條路影婚紗相」、「日本人都唔明香港人點解去鐮倉高校前度影，有咩好影？」