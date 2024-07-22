「性感美腿海」再現！台灣警隊大規模掃黃　夜總會小姐列隊勁壯觀

鐵腕掃蕩！台灣桃園警方20日晚間由分局長帶隊，執行「雷霆除暴專案」，臨檢轄區內八大行業（性產業、娛樂場所）。其間也在路檢時，逮到一名開著音浪太強的改裝車，停在警方附近大方怠速的吸毒男子。



台灣警方臨檢夜總會畫面。（警方提供）

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警方也說明昨晚專案行動內容，表示是針對轄區內針對轄內夜總會、KTV及舞廳等易滋生事端場所，由桃園分局長蔡啟仁帶隊，進行強力臨檢威力掃蕩。

同時於各重要路口設置攔檢點，加強取締酒後駕車等重大交通違規。

而在20日晚11點50左右，埔子派出所的員警在執行路攔檢勤務時，發現永安路某工地旁巷弄有噪音車輛發出轟鳴聲，經前往察看發現31歲方男獨自一人在場。

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他表示是改裝車廠員工，特意選擇偏僻地點單獨測試改裝效果，還說自己去泰國玩剛下飛機，但解釋太多根本欲蓋彌彰，警員馬上聞到他車內的濃郁K仔煙（氯胺酮）的味道。

方男繼續辯解「其實剛才旁邊有不認識的人，在你們到之前剛離開」，最後警員耐心聽完他的荒謬說詞，在他車內迅速起出毒品，全案依法函請相關單位裁處。

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