瘋傳夜總會「明星級美女公關陣」　驚揭真係女明星　真相竟然係咁

台灣「性感教主」雪碧（方祺媛）擁有火辣身材、亮麗外型，率直敢言成為話題人物，不過近日有人發現她出現在某夜總會文宣上，和另外16名女生成為公關招募的活招牌，她特地在IG上澄清，被拿去當宣傳照的其實是慶生派對合照，夜總會完全沒有告知她就盜圖使用，讓她相當無奈。



雪碧今在IG上透露，過去自己的獨照不只一次被夜總會盜圖使用，不料這次竟是慶生時拍下的合照被盜用，包含JKF女郎王芷淇等16名網美、藝人，17人團體照放在夜總會文宣上，讓不少人誤會照片上的正妹皆是夜總會公關。

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「裡面的女生都要提告了！」她無奈之餘也不禁幽默表示，「摸摸自己的良心，你們怎麼對得起那些客人？圖文不符，妹子沒我們美，你們怎麼負責？」

不過雪碧表示，盜用照片的夜總會已私訊向她道歉，訊息中指稱當初是在網路上隨意看到的圖片，沒有注意到版權及肖像權問題，目前照片已下架，希望能與她私下和解、不透過司法途徑。

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