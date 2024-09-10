內地女尖沙咀問路去「大灣商場」　港男搲爆頭　驚悉目的地尷尬了

【香港旅遊／景點】遇着遊客問路，隨時被「考起」！有港男於社交平台發文，指日前在尖沙咀遇上1名內地女生問路，想去「大灣商場」，但他苦思良久也不知香港有「大灣商場」，追問下對方取出寫有目的地的紙張，樓主才知悉「大灣商場」是什麼地方，相當無奈。



帖文引來網民熱議，不少人分享類似問路經歷，「試過有女人問「牡丹樓」喺邊，搞一輪先知係講『麥當勞』」；也有網民指尊重對方嘗試用廣東話，不應取笑，「起碼人哋有試着照讀音讀先，尊重」。



遇着遊客問路，隨時被「考起」！（資料圖片）

寫目的地紙張揭真相

該港男於社交平台threads發文，指他日前行經尖沙咀，遇到1名內地女生問路，問如何去「大灣商場？」。

樓主未聽過尖沙咀有「大灣商場」，於是問對方是否想乘搭「直通巴」。但內地女生表示「唔係呀！香港麗灣商場！」。

正當樓主疑惑是否說「麗灣酒店」，「麗灣？我記得好似有間咁嘅酒店？」，惟內地女生重申是「大灣商場」，並取出寫有目的地紙張讓樓主查看，「你睇下」，結果樓主發現，對方口中所說的「大灣商場」，原來是「The one」，「我望一望……原來佢講緊……The one」，並附上無奈表情符號。

樓主發現，內地女口中所說的「大灣商場」，原來是「The one」。（資料圖片）

網民：欣賞佢嘗試用廣東話

帖文引來網民熱議，不少人分享類似問路經歷，「試過n年前有女人問『牡丹樓』喺邊，搞一輪先知係講『麥當勞』」、「我最爆果次有個大媽問：唔街踏lift係咪可以落『地府』……原來係問『地庫』」、「有客同我講乾纸巾喺邊，我拎咗畀佢，佢老竇話，唔好意思，其實係想去金紫荊」、「iSquare = 唉，屎急呀」、「然後佢會覺得點解你喺香港人都唔識」。

也有網民指尊重對方嘗試用廣東話，不應取笑，「起碼人哋有試着照讀音讀先，尊重」、「欣賞佢嘗試用廣東話，尊重本地文化」。