港女跪地扭耳求饒片瘋傳！男友當街咆哮狂罵　結局超展開：好女仔

情侶在街頭爭吵所謂何事？本港網絡瘋傳多段影片，顯示有一對年輕情侶深夜在九龍城路邊吵架，其中男方向女方咆哮，疑似大叫「好慘」等字眼，更身子不穩跌坐地上，女方則跪在地上「扭耳仔」，以略帶哭聲的聲音求饒，稱會「同佢講分手㗎喇」。之後雙方回歸沉默，直至第1段影片結束。第2段影片則見到，女方最後撐扶着男方離開。



影片引來網民熱議，認為道出了情侶拍拖悲歌，「細路拍拖必經階段」、「可能條女唔知做錯啲咩事崩潰」、「香港人壓力真係好大」。也有網民指，「竟然係條女跪，仲扭埋耳仔，應該好女仔嚟」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有一對年輕情侶深夜在九龍城路邊吵架。（影片截圖）

情侶路邊吵架 港女跪地扭耳仔求饒

第1段「香港年輕情侶吵架」影片長35秒，最初於Threads流傳，之後被轉載到YouTube及連登討論區。拍攝影片的港男留言，「香港人壓力真係好大，半夜三更我瞓緊覺，結果俾樓下情侶嘈醒」。

影片見到，當時天色已黑，現場為九龍城富豪東方酒店巴士站附近路邊，該對年輕情侶正在路上吵架，其中男方向女方聲嘶力竭咆哮，叫喊疑似「好慘」等字句，女方則面對男生跪在地上「扭耳仔」，以略帶哭聲的聲音求饒。

影片見到，當時天色已黑，現場為九龍城富豪東方酒店巴士站附近路邊，該對年輕情侶正在路上吵架。（影片截圖）

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男生身體狀似站不穩，其後跌坐地上，但再回身向女方責罵，「所以，搞掂佢，唔該妳」，女方隨即表示「我……同佢講分手㗎喇」，男方隔一會回應「唔該！」。隨後雙方回歸沉默，女方一直跪着「扭耳仔」，直至影片結束。

影片中男生怒指向女友，事件引來網民熱議，認為道出了情侶拍拖悲歌。（影片截圖）

第2段影片見到，男方沉默不語，女方則走上前撐扶他離開。

女方跪地扭耳。（影片截圖）

第2段影片見到，男方沉默不語，女方則走上前撐扶他離開。（影片截圖）

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網民：道出情侶拍拖悲歌 1原因指「好女仔」

影片引來網民熱議，認為道出了情侶拍拖悲歌，「細路拍拖必經階段」、「可能條女唔知做錯啲咩事崩潰」。也有網民估計2人吵架原因可能是女方出軌，惟有網民反駁，「照你咁講，條女出得軌又點會跪，飛咗你咪得囉」。

另有網民表示，「竟然係條女跪，仲扭埋耳仔，應該好女仔嚟」、「很少見女生願意當街跪…此情景，讓小弟想起當年的十四巴港女，同是女相差這麼大」。