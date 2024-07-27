3名交通警在後方！的哥燈位前夾硬切線下場慘了　網民：目無王法

打燈就等於大地任我行？最近有網民上傳車Cam影片，顯示1輛的士在交通燈位前停車，後方則有3輛交通警電單車，當轉為綠燈後，的士卻忽然打右燈，並硬行切線再右轉，其中1名交通警員見狀立即響號，並追上的士。不少網民紛紛直呼大快人心，批評涉事的士司機「目無王法」。



1輛的士在交通燈位前停車，後方則有3輛交通警電單車，當轉為綠燈後，的士卻忽然打右燈，並硬行切線再右轉。（facebook影片截圖）

樓主在facebook群組上傳長46秒的車Cam影片，顯示1輛的士停在燈位前等候，前方有小巴，後方則有3輛交通警電單車，轉綠燈後車龍緩緩移動，但待右前方的私家車及其中1名交通警駛離後，該輛的士忽然打右燈，並在行人過路處的位置切線並右轉。1名交通警員全程目擊的士司機的行為，立即響號及追上的士，相關的士司機右轉後再駛前數十米後停車，交通警則駛至司機位置旁邊與對方交談。據樓主後來上傳的車Cam截圖，可見該的士司機後來被截停在一巴士站內。

據樓主後來上傳的車Cam截圖，可見該的士司機後來被截停在一巴士站內。（facebook圖片）

影片引來大批網民留言，紛紙怒批相關的士司機不守規，而且危及其他道路使用者的安全，「一朝早睇到呢啲嘢，個人都開心啲」、「有幾多人揸車唔睇後鏡」、「冇衝燈算好㗎啦」、「有差佬在後啲的士X都係咁行，你真係當人哋盲咗咩，唔好以為係自己友」、「當佢冇到一定捉你啦」、「而家啲的士X真係一膽二力三功夫，一個你就話睇唔到啫，3件你都睇唔到？揸咩的士車？橫掂你都目無王法，車人去打劫車刀手去斬人仲搵得多啦」、「其實佢早小小靠右未必有事！但佢過白界先轉就唔得」。