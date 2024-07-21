讚！的士司機趕睇戲　遇輪椅伯伯蕩失路　寧遲到都咁做：信會積福

的士業界的服務質素經常引來大眾關注，但仍有許多善良好司機！有的士司機日前將的士當私家車代步，載着女友前往看電影，正當他們於停車場準備步入升降機時，看見1名坐輪椅的伯伯「蕩失路」，詢問下得知對方原想坐的士去醫院，惟「兜咗成個鐘」仍未能找到出口。樓主和女友於心不忍，即使預知會遲到進戲院，仍決定載伯伯到醫院，雖然該程車資不多，但他未有介意，稱「因為我深信會積福」。網民看帖文後大讚樓主揚心地善良，「好彩伯伯遇到你，如果唔係唔知搵幾耐」、「因為有你們，世界變得更美好」。



有的士司機與女友前往看電影途中遇迷路伯伯，即是知道會遲入場，仍決定先接載對方到醫院，愛心行為獲激讚。（threads圖片）

輪椅伯伯在停車場「兜咗成個鐘」

該的士司機在 threads 發文，指日前駕駛的士當私家車代步，和女友到大圍某商場看電影，他們泊車後走到升降機，發現1名坐輪椅的伯伯「蕩失路」，又詢問他們「呢度邊度嚟？」。樓主見狀便帶對方返回商場，再向對方解釋，「呢到停車場嚟㗎，無岀口㗎」，並問伯伯為何會走到停車場，知悉對方原是想到商場外截的士，然後前往仁安醫院看醫生，卻於商場「兜咗成個鐘」仍未能找到出口。

樓主聞言慨嘆伯伯「好慘」，和女友於心不忍，恐對方之後仍可能要「兜嚟兜去」，即使知道會遲入場看戲，仍決定載伯伯到醫院，遂建議對方跟他返回停車場，霸氣稱「你要嘅的士我有，我車你過去」。樓主稱最後車資為35元，雖然不是很多錢，但他直言喜歡接載輪椅或長者客人，「因為我深信會積福」。

網民大讚樓主和其女友善舉，認為「好人有好報」。（《降魔的》劇照）

網民激讚：好人有好報

不少網民大讚樓主和女友的善舉，「好彩伯伯遇到你，如果唔係唔知搵幾耐」、「為伯伯同佢屋企人感謝您」、「因為有你們，世界變得更美好」、「你係伯伯嘅貴人，你亦都會遇到你嘅貴人」、「你係的士司機，唔係的士佬，更唔係DC9」、「自己亦會（有）老的一日，這樣做是為自己積褔，好心有好報」、「我都有屋企人揸的士搵食，希望香港的士業界有多啲好似你同我屋企人一樣質素嘅司機」。

有留言則覺得優質的士司機「買少見少」，「10年前我同我媽帶公公婆婆睇醫生，佢哋坐輪椅喺街邊截的士，10個有7個扮睇唔到，最後唯有行前啲截完再叫老人家上車，當然俾人沿路問候，真係得1個會幫你拎輪椅上車尾，上落車叫我哋小心，試過錢都未收就幫我哋喺車尾拎返架輪椅落嚟」，樓主回覆指「其實做老人家嘅旗好好玩」，雖預計大部份都是短途客，但形容不少老人家都很可愛，如「車住個大細路咁」。

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早前有港男氣極發帖，稱其坐輪椅的85歲外婆日前與外傭在街上，截了45分鐘的士仍無車肯接載，經過的10多輛的士均直接駛走。後來有好心的燒味師傅出手幫助，才終於成功找到的士接載。惟港男不滿有的士司機「見到輪椅就話交更又話唔識路」，冷漠對待行動不便的長者，故鬧爆他們是「垃圾」。有網民表示有類似經歷，「我都試過帶住老人家，會行會走、冇輪椅，九龍去上環，個個星期都被幾架車拒載」；但亦有人指的士司機有難處，「有啲司機唔肯載，可能本身自己年紀大冇力協助上落輪椅，另一個原因可能怕整親乘客」。

