公屋未入伙電費單收$652？港男崩潰求救　網民揭關鍵：新戶都要交

【公屋／電費】公屋住戶未入伙但要先收電費？有港男於網上大埔公屋群組上載「電費單」，指自己仍未入伙，卻收到電費單要求繳交652元費用，不解下向網民求教。網民看後紛紛點出關鍵，直指「好平」、「新住戶都要交」。



有港男於網上大埔公屋群組上載「電費單」，指自己仍未入伙，卻要繳交652元費用，不解下向網民求教。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「大埔富蝶邨斑蝶樓、珍蝶樓、粉蝶樓、鳳蝶樓、蛺蝶樓、喜蝶樓、蜆蝶樓、紫蝶樓、黃蝶樓」上載近日收到的電費單，表示他尚未入伙，卻被要求繳交650元費用，不明白原因為何，「請問有住戶收到電費單未，點解我未入伙要交650蚊電費？」。

電費單見到，樓主單位「應繳總數」為652元，繳款限期是2024年4月5日。（Facebook）

從樓主上載的電費單見到，他獲派大埔富蝶邨喜蝶樓單位，而電費單於3月21日發出，顯示該單位於2024年3月8日至2024年3月21日使用了2度電，費用為1.8元，加上燃料調整費0.91元，以及「應繳現金按金」649.29元，應繳總數為652元，繳款限期是2024年4月5日。

帖文引來網民熱議，紛紛點出關鍵是「按金」。（Facebook）

帖文引來網民熱議，紛紛點出關鍵，「650元是按金」、「按金，新住戶都要交」、「按金啫，唔係未用電就收$」、「$650是按金，唔用終止時可退回」，更直指「650好平，我試過800」、「按金係視乎單位大細」。

另有大批網民揶揄樓主「平時係咪老竇幫你交電費？」、「唔識中文字？」、「按金都唔想交，免費用電好唔好」，隨即有網民幫樓主反駁，「人哋唔明咪問囉，你唔明嘅嘢你會唔會問吖？」。