惠康買果汁驚見疑曱甴殘駭　港女吐出崩潰　惠康：同款產品無異樣

食品供應商要確保食物安全衛生。有港女投訴，7月10日在火炭沙田商業中心惠康，購入1樽新西蘭康果（The Homegrown Juice Company）雜莓果汁，飲用時發現口內感覺怪異，吐出查看發現疑似曱甴殘駭，嚇得她立即向惠康反映。事主稱惠康及紐西蘭供應商都致歉，並分別賠償300元現金券和500港元，惟她認為事態嚴重，表明不會接受雙方賠償，已向食環署舉報。



惠康回覆《香港01》表示，十分關注事件，已即時聯絡顧客了解情況，並安排供應商跟進；惠康亦立即檢查同款產品，並沒有發現異樣。



陳小姐表示，在惠康購買新西蘭康果（The Homegrown Juice Company）雜莓果汁，發現差點飲下疑似曱甴殘駭。（讀者提供圖片）

事主陳小姐向《香港01》表示，她於7月10日在火炭沙田商業中心惠康，購入1樽新西蘭康果（The Homegrown Juice Company）雜莓果汁，2天後飲用果汁時，發現口內感覺怪怪，於是吐出來查看，赫然發現疑似曱甴殘駭，「初時以為是果肉果渣，點知原來係曱甴，真係接受唔到」。

陳小姐感到十分惡心，立即向惠康投訴。她指惠康聯絡供應商「新西蘭康果」反映事件，而她獲供應商書面回覆，表示非常關注事件，形容十分罕見，將會向陳小姐賠償500港元，並為引起她的不快體驗致歉。陳小姐又稱，惠康致歉及賠償300元現金券。

不過陳小姐認為事態嚴重，不會接受供應商及惠康賠償方案，已向食環署舉報，她亦不會再在該分店購物。

陳小姐獲供應商書面回覆，表示非常關注事件，形容十分罕見，將會向陳小姐賠償500港元，並為引起她的不快體驗致歉。（讀者提供圖片）

惠康回覆《香港01》表示，一向注重食品安全及衛生，將顧客健康放在首位，而惠康十分關注事件，已即時聯絡顧客了解情況，並安排供應商跟進事件；惠康亦立即檢查同款產品，並沒有發現異樣。