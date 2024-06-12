茶餐廳白飯太硬？「匙羹敲、用叉插」都唔散　食客問：我食緊啲乜

若餐廳食物質素未如理想，自然會遭人詬病。近日有網民到某連鎖茶餐廳用餐，結果發現本應鬆軟的白飯變得頗為堅硬，就算用匙羹反復敲打或用叉插，也未能將其戳開，反是肉眼可見的「實淨」。他對餐廳供應的白飯感到不滿，於是發帖問「我到底食緊啲乜？」。有網民看完影片都對白飯的結實感到驚訝，表示「其實整到咁實真係唔容易」，也有人笑言「無得食軟飯」。



有網民到茶餐廳用餐，發現白飯就算用匙羹反復敲打或用叉插，也未能被戳開。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB影片截圖）

該名網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳2段影片，並表示「我到底食緊啲乜？」。從片段可見，拍攝者先用匙羹邊緣反復用力敲打碟上的白飯，但白飯紋絲不動，完全沒有被戳開；而另1段影片中，拍攝者用叉從旁插進飯內，白飯竟然沒被插散，反而整團飯可被提至空中，而形狀仍然完整，可見白飯相當結實。

影片引起網民熱烈討論，不少網民感到震驚並認為餐廳供應的白飯「太實淨」、「其實整到咁實真係唔容易」，也有人笑言「無得食軟飯」、「你鋪舊魚上去咪就係壽司囉」、「嘩X，粢飯嚟㗎？」、「大飯團」、「當包咁成嚿咬㗎？」。有部份網民就失望指「啲飯睇落好難食」、「香港飲食業自己搞死自己」，惟有網民就保持樂觀態度，笑稱可當作「食物模型」，「有得食，又有得玩」。

（Facebook）