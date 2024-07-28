3內地女搭港鐵硬擠2個空位　鄰座女乘客被逼退　怒斥：係咪有病？

港鐵車廂內的座位先到先得，但眼見不夠位置坐，仍強行硬擠，就難免有點沒有顧及他人感受。最近1名女子在網上分享自身經歷，指她乘搭港鐵時，坐在4人座的一邊，另一邊則已坐有1名男乘客，惟後來有3名內地中年女子登車，「直接逼咗落嚟坐」，原來的4人座頓時坐了5個人，非常擠迫，樓主最後忍無可忍，只能「 屈服」離開座位。許多網民留言指，「點解你要走」，又指因為文化差異，也許內地不會有座位限制。



樓主乘搭港鐵時，坐在4人座的一邊，另一邊則已坐有1名男乘客，惟後來有3名內地中年女子登車，「直接逼咗落嚟坐」，原來的4人座頓時坐了5個人。（Threads圖片）

該名女子於社交網站Threads發文，並上傳1張於港鐵車廂內拍攝的照片，表示她原本坐在相中最右邊的位置，而當時最左邊已有1名男乘客坐下，因此只剩下中間的2個空位，不料後來有「3個大陸阿姨上車，直接逼咗落嚟坐」，讓樓主非常驚訝和無奈，「其實有冇諗過呢度淨係得四個位，咁都要逼過嚟，係咪有病？」。樓主無法忍受擠迫的座位，最後只好離開。

樓主無法忍受擠迫的座位，最後只好離開。（《我的大叔》劇照）

樓主的經歷引來不少網民熱議，又認為樓主不應離開座位，讓相關乘客「得逞」，紛紛留言指「下次開聲話佢知呢個係4人座，唔好退縮就慣呢啲人」、「下次唔使讓，讓就正合佢哋意，喝一聲話佢逼到你就得，我次次都係用呢招」、「我會堅持唔郁，1mm都唔會移動，夠膽就坐落我大髀度」、「佢哋就係想逼走你」、「最近坐車都發現呢個4人位好多時變咗5人，夾硬逼落嚟」。

亦有網民指可能只是文化差異，旅客根本不知道其行為有欠公德心，「文化有差異， 國內文化好興， 有條罅就坐落嚟， 當地人都會讓畀佢坐， 4個位變5個位， 5個位變6個位」、「佢哋冇一行幾多個位嘅概念㗎」。