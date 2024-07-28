缺德！2女搭港鐵爽吃粟米　乘客睇唔過眼拍片公審：一邊食一邊跌

港鐵車廂內不准飲食，但有乘客日前乘搭港鐵東鐵線時，於車廂目睹2名女子公然進食粟米，有人更「一邊食一邊掉（跌粟米粒至地面）」，完全未顧及周遭乘客感受，故貼出片段公審對方。有網民斥責2人行為缺德，「係人都知MTR唔食得嘢㗎啦，仲要食到咁開放」、「有無餓X到一定要喺公共交通工具食嘢」，亦有人建議港鐵應要加強執法，「點解唔加人手巡查車廂有無人飲食？」。



2名女子被拍到於港鐵車廂內，公然進食粟米。（threads影片截圖）

該乘客在 threads 上傳片段，顯示1列東鐵線車廂內，有中年男子和2名女子坐於座位上，當中2名女子手持粟米，大模廝樣地細味品嚐，樓主更目擊有人「一邊食一邊掉（跌粟米粒至地面）」，又指二人完全未覺她們行為影響他人，看不過眼之下故貼出片段公審對方。

許多網民批評2個女子行為缺德，「係人都知MTR唔食得嘢㗎啦，仲要食到咁開放」、「其實香港咁細，搭咩車都好快到目的地，有無餓X到一定要喺公共交通工具食嘢」、「而家大陸有啲地鐵都唔畀食嘢，架車係有保安喺度巡，呢啲真係無教養問題」、「回復七八十年代九廣鐵路可以食嘢時代，當時仲有小販上車賣雞髀」。但原來車廂進食亦未算離譜，有人分享更傻眼奇遇，「尋日直頭有2個大陸女仔喺東鐵車廂食電子煙，睥行佢先扮晒嘢放低」。

有留言就認為港鐵需要加強執法，「點解唔加人手巡查車廂有無人飲食？」。不過有人質疑樓主未有即時出聲指責，「呢啲要出聲X啦」，樓主卻解釋自己社恐，未敢與對方起衝突。

港鐵範圍內不准飲食，違者可被罰款2,000元。（「Kinkidt近畿」圖片）

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元；而第27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。

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