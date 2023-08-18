後生仔搭港鐵食麵包！港女拍照公審稱世界變　網民唔撐：體諒下啦

港鐵雖有條例列明不准乘客飲食，而日前就有女乘客不滿發文怒指「世界真係變了」，分享她搭乘港鐵時，遇見有年輕男生竟公然吃麵包，看不過眼故拍下對方容貌，放上網公審。儘管有網民認為男子行為離譜，但更多人是批評樓主多管閒事，質疑「有時啲野。體諒下啦X」、「咩都擺上網公審，以為自己好正義」、「唔知你有冇喺港鐵範圍飲過水」；另有人猜測對方或許有苦衷，只是早上趕不及吃早餐，「佢應該係好趕好餓」，勸喻樓主多點體恤他人。



有港女日前搭乘港鐵時，遇見有年輕男生公然食麵包，不滿下便發文公審對方。（FB「大埔-TAI-PO」圖片）

該港女今早（18日）在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，不滿稱「車（箱）內不准飲食，仲要係一個後生仔，呢個世界真係變了」，指責有人在車廂內飲食。圖片所見，1名穿黑衣並帶上耳機的年輕男子，坐在車廂內食麵包，同時手持紙包飲品。

帖文引起熱議，有人認為涉事男子行為離譜，惟更多網民一面倒批評樓主動輒公審是小題大做，「你即刻搵站員嚟處理嘛，影人放上嚟有咩得益？」，有人就覺得人誰無過，反過來質問樓主：「唔知你有無喺港鐵範圍飲過水，打算幾時去自首？」

有人猜測男生或有苦衷，可能趕時間沒空吃早餐，籲樓主多體恤他人，「血糖過低就昏倒了」、「人哋後生仔打工，真係可能無時間食」、「佢應該係好趕好餓，又唔係食濃味嘢」。網民提到，如果該男生自律沒弄污車廂，其實並非大問題，可以「隻眼開隻眼閉」，「如果沒有整污糟，放過佢啦！」，同時對港鐵設有「不准進食」條例有保留，「有機會污糟咗同埋有垃圾問題，但係咪咁需要，個人覺得有得商確」。

有巴士司機分享曾看見滿地食物殘渣以及多隻曱甴在車廂走動，故呼籲乘客即使進食，都應保持車內清潔。（資料圖片）

有巴士司機亦藉帖文分享惡劣車箱環境，呼籲網民們坐公共交通工具時即使進食，為己為人都應保持清潔，「我好憎人喺車廂食嘢，飲啖水食粒糖呢啲緊係無所謂，見唔少食到成地碎、盒飯食完擺凳底、倒瀉晒啲汁啊飲品，有好幾次一接架車，成車幾十隻小強周圍走」。

根據《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可被罰款$5,000；而27B條則列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款$2,000。

（FB「大埔 TAI PO」）