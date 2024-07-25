的士vs巴士影片瘋傳！閘停巴士挑釁車長：打我啊！　結局笑爆網民

馬路駕駛要沉得住氣！本港網絡流傳1段影片，指有的士閘停巴士後，的士司機於車廂內向巴士車長爆粗叫囂，「你老X個X。打我啊，埋嚟打我啊！」，巴士司機則下車與的士司機互罵。最終的士司機見巴士車長沒有上前，就「攞尾彩」留下1句「又唔X夠POP。你老X個臭X」後，開車離去。



影片引來網民熱議，有人笑言「點解呢個的士佬有咁嘅癖好？打我呀，打我呀？」、「的士佬永遠都唔會令人哋失望」、「巴士佬太年輕了，着住制服落地就輸了」、「的士佬得個講字」。也有網民批評的士司機行為離譜，「一於報警處理」。



本港網絡流傳1段影片，指有的士閘停巴士後，的士司機於車廂內向巴士車長爆粗叫囂。（影片截圖）

影片於Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳，相信由的士後座乘客拍攝，上載影片的網民留言，「的士佬閘人哋巴士，仲覺得自己啱晒……. cut還cut，使唔使咁貼人哋車頭cut呀，前面大把位」。

影片長15秒，見到當時天色已黑，的士司機正與落車查看情況的巴士車長爆粗互罵，其間的士司機無理會車上仍有乘客，在車廂內向着巴士車長咆哮，「X你老X臭X，你老X個X」，更挑釁「打我啊，埋嚟打我啊！打我啊！埋嚟打我啊！X樣！」。

的士司機在車廂內向着巴士車長咆哮，「X你老X臭X，你老X個X」，更挑釁「打我啊，埋嚟打我啊！打我啊！埋嚟打我啊！X樣！」。（影片截圖）

巴士車長落車查看情況，指罵的士司機。（影片截圖）

不過的士司機全程未有下車，只在車上叫囂，巴士車長則在原地指罵。最終的士司機見巴士車長沒有上前，就「攞尾彩」留下1句「又唔X夠POP。你老X個臭X」後，開車離去。

的士司機見巴士車長沒有上前，就「攞尾彩」留下1句「又唔X夠POP。你老X個臭X」後，開車離去。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人笑言「點解呢個的士佬有咁嘅癖好？打我呀，打我呀？」、「的士佬永遠都唔會令人哋失望」、「巴士佬太年輕了，着制服落地就輸了，你打工，人哋就自己生意」、「叫的士佬上巴士先跟住關門」，又揶揄「優質的士」、「唔落車點打呀」、「的士佬得個講字」。

也有網民批評的士司機行為離譜，「唔使嘥口水，一於報警處理」、「個乘客好慘，的士佬把聲好煩，畀我會落車」。