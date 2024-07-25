康城藤原拓海？將軍澳私家車落山坡片瘋傳被質疑行錯路　真相係咁

他是康城拓海？將軍澳康城街坊群組近日傳出影片，見到1輛白色車在綠油油一片的山坡上落山，上面沒有車路，被形容是「下坡道坑渠走法，藤原拓海現康城」，片段被轉載到其他車Cam群組。網民指坡上有行車痕跡，平日應該有車輛出入，「肯定係Google帶錯」、「泊到咁入，邊個抄到我牌」、「X出康城」，有街坊就猜該輛是工程車。



西貢區議員方國珊指，已向環保署及承辦商查詢，涉事車輛是將軍澳已修復堆填區承辦商的工程車，當時正接載工作人員前往堆填區的監測設施進行環境檢測工作。



網上流傳影片，拍到康城有白色私家車從山坡上駛走。（fb影片截圖）

有網民近日在facebook康城街坊群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」上傳影片，指「突發：下坡道坑渠走法，藤原拓海現康城！」，拍攝到2棟物業中間1個綠油油山坡上，有輛白色車正落坡，片段被轉載到不少車cam群組，笑稱重現了經典動漫《頭文字D》主角藤原拓海在秋名山的「下坡道坑渠走法」。

片段所見，山坡遠方有地盤天秤，山坡沒有明顯車道，白色車是跟隨1條顯眼的「坑」緩緩行駛，不少人都質疑平日應該有車輛出入。

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車輛慢慢駛出鏡頭範圍，影片就此作結。（fb影片截圖）

網民形容司機是區內「第一位越野車手」，「睇條路都唔係第一次啦」、「路，係行出嚟嘅！」、「車主：泊到咁入，邊個抄到我牌」、「高手在民間」、「應該剛剛進行完交易」。不少人猜司機是行錯路，「行到一半都冇退路，唯有行落去」、「又賴Google map叫佢去」、「如果行唔到嘅話，叫拖車呢鑊就金囉」。

網民揶揄事件是「X出康城」，好奇司機如何離開，「其實佢咁行，係唔係真係可以出返嚟？」。不過，有心水清網民指該輛似農夫車，「嗰度好似係環保署垃圾山範圍」、「似係個到啲地盤工人」、「似工程車，上山做完嘢落返嚟有乜問題 」。有留言就抱怨片段畫質太差，「換電話啦你」。

真相也被部份網民猜中，白色車為工程車。西貢區議員方國珊在facebook表示，已向環保署及承辦商查詢，該車輛其實是將軍澳已修復堆填區承辦商的工程車，負責巡察已修復堆填區內堆填氣體監察井。環保署指，工程車當時正接載工作人員前往堆填區的監測設施進行環境檢測工作。

（綜合）