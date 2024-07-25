2碗米線加2份小食　店員咁包外賣　客人斥只能塞入「一節手指」

高手在民間！最近有1名男子在社交平台分享影片，表示他日前於一米線店買外賣，雖然他點了米線和小食土匪雞翼各2份，不料他看到外賣包裝時卻大嚇一跳，直言「包外賣嗰條友係咪弱智啊？」。影片顯示餐廳店員以1個外賣袋，裝了所有以盒子盛裝的餐點，男子非常吃力才能塞入「一節手指」於膠袋手抽，最終更要出動鐵掛鈎。



男子批評餐廳店員以1個外賣袋，便裝了所有餐點。（facebook影片截圖）

該名男子於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享影片，表示他日前於一米線店點了2份米線和2份土匪雞翼，後來拿取外賣時，才發現店員「同我全X部逼X晒入去一個袋」，他只能在膠袋手抽的狹小空間伸入1節手指，讓他不禁直斥「包外賣嗰條友係咪弱智啊……唔係一隻手指啊，係一節手指啊，好X嬲啊，世界毁滅啦」。

據影片所示，樓主最後要使用鐵掛鈎，才能順利拿起外賣袋及離開；而他則在片中表示「綁個外賣慳個膠袋，綁X到咁，點拎啊……兩隻手指都入唔X到……係咪黐X線㗎，叫個客點拎」。

片段引來不少網民討論，有人表示「我上次都係包到咁，X佢叫佢再包過」、「我會解開佢拎」、「一隻手指好易變紫色」。惟亦有網民反斥樓主，「唔係啊，你都有對策，預咗咁細帶個鈎去，你X乜X啫」、「加埋都係兩三公斤，一隻手指拎唔郁你都幾weak（弱）」、「拎個結下邊咪得囉聰明豆」、「收多你一蚊膠袋你咪又喺度X，見到應該退款啊，唔好食罷買！」、「我寧願用一隻手指，都唔想用一雙手去攞兩袋外賣」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）