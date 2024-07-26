君悅酒店$988海南雞飯蛋糕！港男實測讚「絕對唔伏」　列1點不足

香港君悅酒店早前推出「海南雞飯蛋糕」，每個由488元至988元不等，售價與賣相均引來眾多網民討論，許多人都關注海南雞飯如何變成蛋糕，以及味道如何。有港男在網上發帖表示已經「以身試味」，因正值朋友生日，故訂了最大的1公斤裝、價值988元的海南雞飯蛋糕，「大家都係為開心、為好玩先買」。對於實測結果，樓主形容雖然並不完美，但「但絕對唔係伏嘢」，大讚海南雞飯蛋糕真材實料，食客肯定飽肚，又指「平時去Grand Hyatt食一個海南雞飯都要$335」，故認為988元不算貴，惟缺點是醬料太少，買了最大的1公斤裝，「也是只得3兜醬料，唔係好夠分」。



多名網民笑言「個海南雞飯幾好食喎，呢啲gimmick間中玩吓ok呀，實物比想像中靚」、「欣賞佢創意，但在我平民價值觀，成千蚊係屬於水魚價，所以唔會畀錢佢賺」、「想試，份量ok」。



樓主指朋友生日時訂了最大的1公斤裝，價值988元的海南雞飯蛋糕，形容「當然佢唔係好完美，但絕對唔係伏嘢」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

1公斤裝海南雞飯蛋糕賀生日

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載圖片，可見海南雞飯蛋糕的實物賣相不俗，表面看有海南雞、青瓜、青紅椒，相信內裏是油飯。樓主指出，知道香港君悅酒店推出海南雞飯蛋糕已堆出一段時間，但突然多人關注，而且留下劣評，他則表明自己曾經品嚐過，當日正值朋友生日飯局，大家但求開心，所以購買最重的1公斤裝海南雞飯蛋糕，直徑約23厘米。

樓主形容「當然佢唔係好完美，但絕對唔係伏嘢」，蛋糕常溫，而且真材實料，他們都吃得很飽。價錢方面，「988蚊1公斤好多人話貴」，但樓主指平時去香港君悅酒店食海南雞飯，每客售價335元，以3客分量來計，樓主反而認為「988蚊真的不貴」。

香港君悅酒店的海南雞飯單點價335元，若連同加一服務費，則達368.5元。（香港君悅酒店官網截圖）

醬料不足被指「唔係好夠分」

樓主亦指出這個海南雞飯蛋糕有1項不足之處，需要改善地方，就是醬料太少，而他們當日購買是最重份量的蛋糕，「也是只得3兜醬料，唔係好夠分」，而香港君悅酒店官網「好似無論買咩size，都係得3兜仔」。

樓主表示，如果一人獨食，當然會選擇335元的海南雞飯：但如果有朋友生日，「買個（海南雞飯蛋糕）嚟玩下食下，大家都開心」。

海南雞飯蛋糕有3種尺寸可供選擇，最細是直徑13厘米、約300克重，售價488元，適合2人享用。（香港君悅酒店官網圖片）

帖文引來多名網民討論，「對於鍾意食海南雞飯嘅壽星應該好開心」、「我好想試呢」、「值唔值就豐儉由人啦」。不過，也有人認為這個五星級酒店的「海南雞飯蛋糕」售價非一般市民能負擔，「普通一客海南雞飯都係幾十蚊」、「海南雞飯都可以變蛋糕？係咪明將壽司啲Friend？」。

香港君悅酒店的海南雞飯單點價335元，若連同加一服務費，則達368.5元。（香港君悅酒店官網截圖）

根據香港君悅酒店網站，海南雞飯單點價335元，若連同加一服務費，則達368.5元，而海南雞飯蛋糕有3種尺寸可供選擇，最細是直徑13厘米、約300克重，售價488元，適合2人享用；中型的蛋糕直徑20厘米、約750克重，適合3至4人，售價688元；樓主品嚐的蛋糕則是最重，可借5人以上食用，售價988元，不論什麼尺寸，酒店圖片顯示只有3杯醬料。

（綜合）