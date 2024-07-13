滅蚊｜住12樓仍遭蚊子入侵！女子實測一個驅蚊神器　成功長效防蚊

夏天高溫濕熱，讓蚊蟲更加活躍，不少人飽受蚊子叮咬之苦。有一名台灣網民表示，家裡住在12樓，但卻還是有蚊子入侵，換了新紗窗也沒改善，結果最近嘗試使用一款廣受好評的防蚊掛片，一個多禮拜以來真的不見蚊子了，不少過來人也大讚真的很好用。



一名女網民在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，社區有個魚池，所以每到夏天蚊子就會特別多，雖然每個月都會在做清消，但是蚊子還是可以存活，而且住在12樓也難逃被入侵。

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原PO無奈說，為了防止蚊子進來，已經把紗窗換新，該遮起來的孔也遮了，自認已經防蚊防到很徹底，但是晚上蚊子還是會照樣出現，讓她相當困擾。



原PO表示，上周到全聯看到一款寫著「長效防蚊」的產品，馬上就腦波弱的購入，結果實測到第10天，蚊子很明顯的減少，連雨後蚊子最猖狂的時期也有感。

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不少用過的人也大推：

「我也有買這個掛片掛在大門，另外加噴金雞的噴一下，真的都沒蚊子」

「我家是掛曬衣間門外，防蚊效果蠻好的」

「夏天蚊子真的多到可怕，掛門口我覺得算是蠻有效果的」

「放門口、窗戶、陽台效果明顯」。



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但也有人認為：

「我覺得這個沒有用！我覺得中藥的比較有用欸」

「放蚊帳最有效啦！」

「那個太通風馬上就沒用了」

「還是蚊帳跟電蚊拍最實用」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】