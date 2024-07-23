廖孖記腐乳｜港男實測廖孖記秘方　加1物即更好味　網民：發達了

【廖孖記／腐乳／秘方／玫瑰露酒】香港百年腐乳店老字號廖孖記結業，令「廖孖記腐乳」成為絕響，但其調味方法亦隨之公開，包括使用由內地供應商提供的「白腐乳」，再加「玫瑰露酒」自行調味。有港男獲悉「秘方」後「照辦煮碗」，在辣椒腐乳中加入「玫瑰露酒」度，發現「真係好味咗」，直指「自己都有百年老字號了！」。



帖文引來網民熱議，笑言「自家研發秘製腐乳發財啦！」、「你發達啦，下個李嘉誠就係你」；也有網民認真回應，「模仿不難，當初有這個想法才可貴」，又提醒要妥善保存，「不可以放室溫超過3天」。



近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波的百年老字號廖孖記腐乳宣布結業！其油麻地地舖已拉閘，閘上及門前貼上「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

香港百年腐乳店老字號廖孖記被食安中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標，該店其後宣布結業，「廖孖記腐乳」變成絕響，網上交易平台carousell更有人開價6,000元放售「絕版廖孖記腐乳」。

網上交易平台carousell更有人開價6,000元放售「絕版廖孖記腐乳」。（carousell）

天價「廖孖記腐乳」難以承擔，有港男就實測「平價」方法。他於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發相及發文，稱自己按照「廖孖記腐乳」的「秘方」，嘗試在用剩的辣椒腐乳中，加入少許煮菜用的玫瑰露酒，味道果然真的大有區別，「哇，真係好味咗喔，掂呀」，又說「自己都有百年老字號了！」。

樓主稱按照「廖孖記腐乳」的「秘方」，嘗試在用剩的辣椒腐乳中，加入少許煮菜用的玫瑰露酒，味道果然真的大有區別。(Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」)

樓主稱按照「廖孖記腐乳」的「秘方」，嘗試在用剩的辣椒腐乳中，加入少許煮菜用的玫瑰露酒，味道果然真的大有區別。(Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」)

樓主稱按照「廖孖記腐乳」的「秘方」，嘗試在用剩的辣椒腐乳中，加入少許煮菜用的玫瑰露酒，味道果然真的大有區別。(Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」)

帖文引來網民熱議，有人笑言樓主發達，「自家研發，秘製腐乳發財啦！」、「你發達啦，做好marketing，下個李嘉誠就係你」、「之後玫瑰露酒會瘋搶及賣斷市，係咪要入番兩手？」、「喂師兄，你周圍公開你個發達秘方搞唔掂喎」。

也有網民認真回應，「模仿不難，當初有這個想法才可貴」，又提醒要妥善保存，「放返三兩日至係關鍵」、「不可以放室溫超過3天，不知道是開咗封定末開封？」、「廖孖記最弊係玫瑰露酒嘅度數已經唔高，仲要加咗水稀釋，酒唔夠度數，抑制唔到細菌」。