網傳鼎泰豐「請替人煲座」！日薪$450聘假顧客齋坐　鼎泰豐：不實

網上驚現「請替人煲座」，以招聘假顧客作招挾的騙案！近日網上瘋傳「招聘帖文」，指連鎖餐廳香港鼎泰豐在網上請人「假裝顧客」，只要坐在店內「像真正的顧客」5小時，即可獲得450元，更會提供飲料及指定小籠包。帖文引起網民熱議，有人笑言「搵到筍工」，亦有人質疑真偽，「邊度有咁筍嘅工㗎？一定係騙案」。



香港鼎泰豐回應《香港01》查詢時表示，相關帖文內容不實，他們從來沒有在網上請人「假裝顧客」，並曾多次於帖文下方留言解釋及經Facebook舉報發帖者。惟舉報後帖文雖被即時刪去，但旋即又會有新帳戶在不同群組上傳同則帖文。鼎泰豐今日（26日）亦在Facebook專頁發出告示，指有詐騙集團假扮中介公司，以鼎泰豐名義進行招聘「假裝顧客」，並提醒市民提高警覺。



網上流傳「招聘帖文」，指香港鼎泰豐在網上請人「假裝顧客」，5小時可獲450元，更會提供飲料及指定小籠包。香港鼎泰豐指相關帖文內容不實。（Facebook圖片）

網上流傳「招聘帖文」，指香港鼎泰豐在網上請人「假裝顧客」，5小時可獲450元，更會提供飲料及指定小籠包。香港鼎泰豐指相關帖文內容不實。（Facebook圖片）

帖文報稱「看起來像真正的顧客即可」

該則「招聘帖文」近日在多個Facebook群組上流傳，有網民指連鎖餐廳香港鼎泰豐「請替人煲座」，並在網上進行招聘。帖文中指工作內容為假裝顧客在鼎泰豐的4間分店，包括尖沙咀、銅鑼灣、沙田及屯門店內就座5小時，「職責：只需安靜坐在鼎泰豐、看起來像真正的顧客即可」。除即時出糧450元外，工作期間還會贈送飲料及指定小籠包。發帖者表示「歡迎親朋戚友一齊返工」，還留下1個電話號碼供有興趣人士聯絡。

帖文在網上引起極大迴響，有人截圖並轉載至其他群組，令帖文流傳更廣。有網民笑言「搵到筍工」，且表現得興致勃勃，「正喎點報名」、「有嘢飲有小籠包食仲有錢收！」、「1個鐘90蚊本身都唔算差」、「齋坐就得，仲包飲包食有錢收」。

不過也有不少網民質疑帖文真偽，「邊度有咁筍嘅工㗎？一定係騙案」、「流啦！鼎泰豐都要做勢仲要任食？」，亦有網民留意到原帖樓主的資料，「睇佢個名都知唔對路」、「似玩X人電話」、「新account（帳戶）？」。

網上曾流傳多則類似帖文

另外，有眼利網民就發現過去曾出現相似帖文，並懷疑近日流傳的「鼎泰豐請假顧客」為仿作帖文或騙案。從網上資料可見，7月中旬，在Facebook招聘資訊群組中曾流傳「請替人煲座」的帖文，行文內容雷同，只是店家由咖啡店變成鼎泰豐、福利從「指定套餐」變成「指定小籠包」，及聯絡電話變更。

《香港01》就有關帖文向香港鼎泰豐查詢，店方指相關帖文內容不實，公司從來沒有在網上招聘「假裝顧客」，亦不曾收到有人應徵相關職位，暫知無人受騙。鼎泰豐強調，曾透過Facebook及致電帖文內的電話聯絡對方，但均未獲回應，又指相關帖文其實已在網上流傳一段時間，而每當他們發現，就會留言解釋並沒有相關招聘，並且向涉事群組進行舉報。然而，對方或將鼎泰豐官方帳號封鎖，因此有時未能留言進行解釋；且在舉報後帖文雖被即時刪去，但旋即又會有新帳戶在不同群組上傳同則帖文。

香港鼎泰豐於Facebook發出告示，指有詐騙集團假扮中介公司，以鼎泰豐名義進行招聘「假裝顧客」。（「香港鼎泰豐 Din Tai Fung Hong Kong」FB圖片）

香港鼎泰豐今日（26日）於Facebook專頁發出告示，指有詐騙集團假扮中介公司，以鼎泰豐名義進行招聘「假裝顧客」，「當求職者聯繫中介電話時，會表示招聘已滿，騙徒會再介紹其他網上刷單工作騙取求職者」。鼎泰豐又指他們只會直接進行招聘，並提醒市民「請勿相信其他中介公司，請務必提高警覺，勿聽信騙徒的謊言！」。

（Facebook）