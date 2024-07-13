港人北上賤招呃着數！去食自助餐　補習名師蕭源爆友人1招騙特價

內地餐飲業不論性價比或服務質素都有優勢，故吸引大量港人北上消費，惟有港人卻從中以賤招「呃着數」。補習名師蕭源於網上分享個案，踢爆友人北上用餐時呃着數的「劣行」，事緣對方全家於母親節到深圳吃自助餐，之前致電餐廳訂座時被告知可到網上平台購買優惠券。當天到達餐廳後，友人卻向經理反映，指訂座時沒有人告知該優惠券於母親節正日不能使用，雙方擾攘一輪，經理無奈准許友人一家使用優惠券，變相獲得特價。



蕭源指出，原來友人早就留意到優惠券「不適用於母親節」的條款，故只是訛稱購了，直至店方容許他使用，他才「才偷偷用手機即場買券」。蕭源的友人以「賤招」呃着數的行為惹來網民狠批，直斥「醒目冇錯，但呢件事唔係醒目，係冇品」，又指出這是港人貪小便宜個性，「大部份同胞因為文化問題而鬧出笑話同誤會，但本地人係明知不可為而為之」，亦有人直斥此舉是「映衰香港人」。



補習名師蕭源於網上分享個案，踢爆友人北上用餐時呃着數的「劣行」。（蕭源ig圖片）

「事先聲明，呢單是我朋友經歷，與本人無關！」中文科補習名師蕭源於 threads 發帖分享友人北上「劣行」，他指對方較早前趁着母親節，全家決定到深圳吃自助餐。友人致電餐廳訂座時，曾詢問有否優惠，被告知可到「大眾點評」平台購買優惠券後，遂為全家預購優惠券，母親節當天亦準時到達餐廳。

優惠券列明母親節不適用 即找經理理論

有港人於母親節正日到深圳食自助餐，明知優惠券在當天不適用，但使出「賤招」攞着數。（示意圖／GettyImages）

蕭源表示，當友人知道內地自助餐不似香港，沒有「限食2小時」後，全家可謂吃得「人仰馬翻」。不過有同行親友突然仔細查看優惠券，發現價錢雖便宜，卻有條款列明「不適用於母親節」。友人卻表現冷靜，尋到餐廳經理，稱「我打電話訂位時，你親口叫我到大眾點評買券，但你沒說母親節正日不能用。我現在買了，那怎麼辦？不可能今天先『正價』吃一頓，下次再來用券吃一頓吧？」。

雙方擾攘一輪，經理無奈准許友人一家使用優惠券，「買了券也沒辦法，今天我們就收你優惠券上的價錢吧」。眾人於是回到座位繼續吃喝，但友人當下才上「大眾點評」購買優惠券。原來友人早已知悉「母親節不適用」的條款限制，但仍抱「搏一搏」心態，若然餐廳不允許使用，便付正價；若對方容許使用，則即場以手機買券。

蕭源聽到對友人的舉動大感吃驚，質疑「咁都得？」，又稱「好似唔係幾好」，友人卻反駁「你問其他香港人會唔會咁做」，更回嗆：「我醒目有錯咩？」

蕭源聽到對友人的舉動大感吃驚，質疑「咁都得？」，又稱「好似唔係幾好」，友人卻反駁「你問其他香港人會唔會咁做」，更回嗆：「我醒目有錯咩？」（蕭源ig圖片）

許多網民都斥蕭源的友人無品，行為失禮，「映衰香港人」，亦借事件指出港人貪小便宜個性，「朋友以前係空姐，佢話香港人最麻煩，有小小學識就巴巴閉閉，乜都要投訴，成日為難人」、「問下做服務業嘅，就知道到底本地人定同胞乞人憎，大部份同胞因為文化問題而鬧出笑話同誤會，但本地人係明知不可為而為之」、「以前做服務業，香港都幾多呢種人，貪小便宜乜都搲一餐，自以為醒目，為咗$50搲爛塊面都有」。蕭源的友人自以為「醒目」，但網民嘲諷「呢件事唔係醒目，係冇品」。

有網民指北上消費勝在便宜，認為「有着數唔搲到盡就對唔住自己啦，係肉酸D啫」。（資料圖片）

惟亦有人覺得北上消費旨在便宜取勝，認為「去得深圳飲飲食食就係貪平，有着數唔搲到盡就對唔住自己啦，係肉酸啲啫」，惟卻有人指正，「佢係呃着數，唔係搲着數」。有留言指出餐廳亦有失職，「一般先驗劵再吃，經理太好了，如果態度硬點都沒辦法」、「除非餐廳夠聰明，查返紀錄佢幾時買」。

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