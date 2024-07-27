巴士阿叔剪指甲遭提醒　爆粗反駁︰挑釁我呀？　拍片港男：上網見

乘搭公共交通工具時理應保持環境衛生，但總有人不會理會。網上瘋傳1條「巴士阿叔剪指甲」影片，可見1名中年漢在巴士上層剪指甲，坐在附近的港男出言提醒時，巴士阿叔爆粗反駁「X，巴士咪巴士囉，X你老X」，即使港男提醒巴士屬於公共地方，而且正在拍片，更稱「上網見」。但阿叔仍然駁斥「挑釁我呀？」、「擺上網咪擺上網」，同時為自己行為辯護，「我剪指甲咪剪指甲，我又唔係𢯎痕腳」，甚至爆粗建議港男報警，港男指出「感謝你嘅表達」。



網民一面倒批評巴士阿叔言行，直斥在公共交通工具剪指甲極不合衛生兼欠公德，「真係好X憎呢啲人，其實啲指甲碎會彈到周圍都係」、「等於亂拋垃圾」、「『我有壓力，你有壓力，你做咩挑釁我呀？』，點解啲巴士阿叔咁鐘意覺得有人挑釁佢？」，甚至有人形容「巴士阿叔2.0出沒」。



現場是巴士上層位置，見到中年阿叔正在當眾剪指甲。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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阿叔說完繼續剪指甲

樓主將影片上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，長約29秒，可見現場是巴士上層位置，樓主指路線276B的九巴，片中可見中年阿叔正在剪指甲，樓主提醒對方「唔好剪指甲啦，好冇呀？巴士嚟㗎」。巴士阿叔沒有想過剪指甲會被阻止，最初和旁邊相信是其親友的乘客一起望向樓主，露出愕然神情，之後開始比較激動，爆粗反擊「X，巴士咪巴士囉，X你老X，傻傻哋」，樓主繼續解釋現場是「公共地方嚟㗎」，見到阿叔拒絕聽從意見，即說「好啦，上網見」。

阿叔卻反駁指「挑釁我呀？你都戇XX，你拍我擺上網咪擺上網囉，X頭，最X多X事」，他更聲稱「我剪指甲咪剪指甲，我又唔係𢯎痕腳」，甚至爆粗建議樓主報警。樓主保持禮貌及冷靜，說了1句「感謝你嘅表達」。巴士阿叔不時一邊反駁，一邊指手劃腳，說完繼續剪指甲，影片便結束。

網民笑言「『我有壓力，你有壓力，你做咩挑釁我呀？』，點解啲巴士阿叔咁鐘意覺得有人挑釁佢？」、「巴士阿叔2.0出沒」。（網上影片截圖）

影片引來不少網民討論，「剪還剪，唔該你逐粒逐粒碎執返佢，仲有，千祈唔好彈到我」、「阿叔自己都同意叫人放上網，樓主要開心分享出去」、「好多呢啲人，屋企唔剪要出街剪」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，乘客不得對巴士的任何部份或其設備故意作出或故意安排作出任何事情，而該等事情導致他人受傷、不安、煩擾或不便，而且不得從巴士拋出或故意掉下任何物件，一旦違例，可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

（綜合）