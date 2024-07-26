趕客？台男廟街食煲仔飯　食店趕收工剩一張枱　獨食照瘋傳有內情

疫情後本港全面開關，迎來世界各國的遊客，其中油麻地廟街是「夜繽紛」的著名景點，而近日網上瘋傳照片，指1名台灣來港的男遊客，到油麻地廟街戶外路中品嘗地道煲仔飯，惟食肆趕收工，結果全條街只剩他1枱，令台男變相1人獨食及「獨領廟街」，畫面相當有趣兼霸氣。



有網民留言指食肆這樣趕收工，予人「趕客」感覺，而台男甚至埋怨店方「香港廟街有名煲仔飯，都不等我們吃完」。許多網民藉此痛斥本港飲食業服務態度差，甚至揶揄是「廟街遺址」、「都係嗰句，唔怪得連香港人都唔鍾意留港，全部北上消費」。



不過，《香港01》翻查照片來源，原來早於2019年5月已曾在網上瘋傳，當時尚未爆發社會運動，亦未經歷疫情，不少人更反而大讚店主「熱情好客」，就算是趕收工，都沒有把台男趕走，反而讓他慢慢吃完，更獨享廟街的獨有風味，「很有《古惑仔》氣勢」、「這張相根本是電影劇照」。



台灣男子在油麻地廟街戶外大歎煲仔飯，雖然食肆趕收工，但都沒有趕他走，慢慢執收其他枱，最終令他鶴立雞群，變相「佔領霸廟街」。（fb群組「爆笑公社」圖片）

全街收廟最後1張枱

有關照片於2019年5月張貼於facebook群組「爆笑公社」，發文者表示，「香港廟街有名煲仔飯，都不等我們吃完」。從照片可見，台男在油麻地廟街戶外食煲仔飯，相信店舖趕收工，雖然沒有催促他離開，但「慢慢收攤」，他身旁原本有另1張枱，但後來收剩最後1張枱，雖然照片顯示全條街只有他在獨自用膳，但由於枱上有2份食而，而他對面另有1張圓凳，加上有人拍照，故不排除台男與其他人同行。

照片當年曾被瘋傳，吸引許多網民討論，紛紛形容台男是「釘子戶」、「好孤軍喔」，留言指「我笑了」、「還好他們還願意留張桌子椅子給你」。有人指港人個性較率直，但不表示不好客，「趕收工還給你留一張桌，好窩心啊」。亦有人批評台男「還有時間在那拍照上傳，不如趕緊吃比較實際」、「不然你當作吃大餐一定要等你？」

（fb群組「爆笑公社」）