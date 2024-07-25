巴黎奧運｜開幕式前發起抗議　網民一原因威脅集體在塞納河大小便

巴黎奧運即將在26日開幕，作為鐵人三項和馬拉松游泳比賽場地的塞納河已成為巴黎市民關注的焦點。不料，英國媒體於當地時間24日公開一篇文章，文章標題竟大大地寫上巴黎市民威脅要在塞納河「大小便」，引發社會關注。



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英國媒體《inside the games》於當地時間7月24日，以「巴黎市民威脅在塞納河排便迎接奧運」為標題公開文章。據稱，一群巴黎市民即將於巴黎奧運開幕式來臨之際，威脅要在塞納河大小便，進一步抗議塞納河變成舉辦馬拉松游泳和鐵人三項比賽的地點。

該媒體指出，這場抗議運動以「JeChieDansLaSeine（在塞納河大小便）」為標籤，於社群媒體上迅速傳播。報導稱，參加抗議活動的民眾既喚起了公眾目光，又向奧運主辦方施加了更大的壓力。



據悉，巴黎市政府曾投入了14億歐元對塞納河（流經巴黎區段）的水質進行淨水工程。距離奧運開幕僅一個月，當局7月初對塞納河進行水質調查，「大腸桿菌數值」雖一度達合格邊緣，但在7月9日下了一場大雨後，10日再次檢測，數值又標出3倍，達到每100毫升3000個菌落形成單位，水質顯示「大腸桿菌達到令人擔憂的水準」。水質數據表明淨化效果尚未達到預期，引起了市民的不滿。

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巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）雖於7月17日，特別跳進塞納河游泳，證明河水水質已夠乾淨，可以在奧運期間舉辦游泳比賽。但市民對於塞納河水質是否「乾淨」仍有質疑。而在這個時間點，又有抗議團體揚言要在塞納河裡排便，此舉勢必會加劇塞納河乾淨與否的質疑聲浪。

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