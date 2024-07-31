大叔攜超市手推車強登巴士　車長獲乘客力撐勸報警：我哋唔趕時間

除非有特別需要，否則應避免攜帶體積過大的物品登上巴士，以防影響其他乘客。最近1名男子在網上發文，表示他日前於大埔廣福邨乘坐71K巴士時，目墼1名大叔攜帶1架超市的手推車，不顧車長出聲阻止，還要強行上車，其他乘客見狀紛紛力撐巴士車長，不但勸車長報警，還直呼「反正我哋唔趕時間」。最後該大叔「敗走」，默默地下車並將手推車推回超市。



樓主日前於大埔廣福邨乘坐71K巴士時，目墼1名大叔攜帶1架超市的手推車，不顧車長出聲阻止，還要強行上車。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，表示他早前於大埔廣福邨乘坐71K巴士，其間看到1名大叔竟推着一超市手推車，強行登上巴士，過程中還不停辱罵粗言穢語，由於當時有許多乘客上車，加上安全疑慮，車長只能開口勸阻大叔上車，但不能強行關上車門，造成乘客被夾傷風險，「車長喺佢上車嗰陣已經嗌住佢唔可以上，佢仲要夾硬嚟」。

此時，車上其他乘客見狀紛紛支持車長，並指「報警囉，反正我哋唔趕時間」，力挺車長阻止該大叔乘車，讓樓主大為感動，直呼「大埔人真係好有正義感」。樓主後來再留言分享照片，指相關大叔最終自行推着手推車回到超市。

其他乘客見狀紛紛力撐巴士車長，不但勸車長報警，還直呼「反正我哋唔趕時間」，最後該大叔「敗走」，默默地下車將手推車推回超市。（facebook圖片）

網民紛紛留言大讚乘客，又批評相關大叔「偷車」在先還理直氣狀地罵人，「呢啲人唔可以姑息」、「偷嘢仲要大搖大擺」、「當巴士係GoGoVan」、「鎖門唔好畀佢走，若果佢車無綁帶，call埋百佳定Taste告佢偷車」、「野蠻人」、「成架手推車都上到巴士，勁啊」、「支持司機，應該要報警」。