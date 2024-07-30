私家車違泊雙黃線　巴士被擋出口無法轉彎　網民：個牌淘返嚟？

雙黃線不能停車是常識吧？惟最近1名網民上傳照片，顯示1輛私家車停泊在巴士站出口處的雙黃線旁邊，司機更是不知所終，只有乘客在車上，1輛40X巴士欲右轉離開巴士站，但因被私家車阻擋部份位置而難以轉彎，車長只能下車查看，但見對方司機不在車上，也無能為力。樓主直斥相關私家車司機「正X街」，而其他網民亦紛紛留言怒轟「個牌淘返嚟？」、「乜雙黃可以泊車㗎咩？個牌執返嚟㗎？」



1名網民上傳照片，顯示1輛私家車停泊在巴士站出口處的雙黃線旁邊，司機更是不知所終，導致後方巴士無法駛出。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，並上傳照片，顯示1輛私家車停泊在一巴士總站出口前的雙黃線，後方則有1輛轉了一半彎就停下來的巴士，車長疑站在私家車旁。相中可見私家車內有人坐在副駕駛座，擋風玻璃上亦放有「P牌」，但司機卻不知去向。

樓主在文中直斥，「只有三隻字形容，正X街」，批評事發地點為明顯是雙黃線範圍，「（司機）走X咗去，頂住巴士走唔到」，對於有部份網民指出該處仍有空間讓巴士駛出，樓主則表示「唔需要博，因為撞咗無人會可憐」。

帖文引來網民討論，不少人同樣炮轟涉事司機，「何解今時今日大家都視雙黃如無物？停都唔應該更何況係泊」、「巴士司機當然唔走啦，打份工咋，撞咗冇人可憐」、「重新考過啦P仔，連common sense都冇」、. 「泊都泊得X過人，需要補腦多過補鐘」、「阻X住地球轉」、「泊都泊貼啲啊」。